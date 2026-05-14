Jedním z největších lákadel je necelé dva roky staré akční dobrodružství Star Wars Outlaws, které hráče zavede do podsvětí vesmírných zlodějů a pašeráků. Dostupná bude, stejně jako všechny ostatní hry, od 19. května.
„Pokud vás totiž v podobných hrách baví nejvíce právě máchání světelným mečem a používání vesmírné Síly, zde to nehledejte. Star Wars Outlaws jsou naopak jako dělané pro ty, kterým se hodně líbily filmy Rogue One a Solo: Star Wars Story, případně seriál Andor. Autoři zkrátka berou reálie světa, jako je vesmírné Impérium, zločinecké kartely a známé planety a vyprávějí na nich vlastní příběh týkající se převážně zločineckého podsvětí,“ napsali jsme v recenzi.
Za pozornost určitě stojí i povedený remaster vynikající adventury Broken Sword, který kromě nové grafiky (lze si kdykoliv přepnout i na tu starou) přináší řadu vylepšení. Špičková kovbojka Red Dead Redemption 2 už v PS Plus byla dvakrát a ani tento měsíc nechybí soulsovka, tentokrát v podání hry Enotria: The Last Song, která se inspiruje italským folklorem.
Novinky v katalogu
- Star Wars Outlaws (PS5)
- Red Dead Redemption 2 (PS4)
- Bramble: The Mountain King (PS5, PS4)
- The Thaumaturge (PS5)
- Flintlock: The Siege of Dawn (PS5)
- Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged (PS5, PS4)
- Enotria: The Last Song (PS5)
PS Plus Premium si mohou navíc zahrát Time Crisis z roku 1997.