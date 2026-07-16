Ačkoliv nová várka her není vůbec špatná, hráči pod oznámením i nadále tepou PlayStation, že nejsou vůbec spokojeni s plánovaným ukončením vydávání her na fyzických nosičích.
Co se her týče, jedním z lákadel je slušná, necelé tři roky stará akce Avatar: Frontiers of Pandora (PS5, 21. července), která zaujme nádhernou grafikou. Ačkoliv působivě zachycuje atmosféru filmů, mise jsou místy nezáživné.
„Hlavním kladem herního Avatara: Frontiers of Pandora jsou úchvatné vizuály. Po herní stránce je to akce v klasickém otevřeném světě s větším důrazem na craft,“ napsali jsme v recenzi.
Dva roky stará samurajská akce Rise of the Ronin (PS5, 21. července) mezi konkurencí zapadla. Může za to poněkud nevýrazná grafika a trochu rozporuplně podaný příběh (což je věc názoru), byť postavy a zasazení jsou zajímavé. Hlavním kladem je však hluboký a propracovaný soubojový systém.
„Rise of the Ronin každopádně má své kvality. Pokud máte rádi otevřené světy a rádi kosíte nepřátele efektivními komby, pomáháte si správně načasovanými krytími ran a do toho všeho si ještě opečováváte hrdinu, není hra úplnou ztrátou času,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Katalog dále rozšíří simulátor hasiče Firefighting Simulator: Ignite (PS5, 21. července), 2D brawler Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS4, PS5, 28. července), vynikající zombie parkurová akce Dying Light (PS4, 28. července), RPG stavící na unikátním mechanismu kostek Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5, 28. července) a střílení sněhových koulí v Snow Bros. Wonderland (PS5, 28. července).
PS Premium pak láká na klasicky Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy a Indigo Prophecy.
O hrách dodávaných k základní verzi předplatného PS Plus pro červenec, jsme psali zde.