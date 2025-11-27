Prosincová várka her bude dostupná od úterý 2. prosince, stále tak máte možnost zařadit si listopadovou, které vévodí kočičí Stray.
Hlavním lákadlem posledního měsíce v roce je dobrodružství Lego Horizon Adventures (PS5), které vychází z oblíbené postapokalyptické série Horizon.
„Pokud hledáte záležitost vhodnou pro celou rodinu, jejíž mechanismy nejsou složité, ale současně není náplň ani úplně primitivní, pak by toto mohlo být to pravé kostičkové,“ napsali jsme v recenzi na Lego Horizon Adventures před rokem.
A co dál? The Outlast Trials (PS4, PS5) je loňský, příznivě přijatý kooperativní survival horor, odehrávající se v roce 1959 během studené války v zařízení Murkoff Corporation.
Killing Floor 3 (PS5) je spíše průměrná kooperativní a řádně krvavá hororová střílečka. Žádný zázrak není ani letošní postapokalyptická extrakční střílečka Synduality Echo of Ada (PS5).
Posledním kouskem je Neon White (PS4, PS5), který připomene starý Mirror’s Edge. Je to velmi rychlá a hlavně povedená parkurová akce, v níž hráči likvidují démony v nebi. Určitě zkuste.