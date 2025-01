Předplatitelé PS Plus dostanou v lednu nesmrtelné klasiky i loňský debakl

Leden bude, co se nově vycházejících her týče, úplně plonkový, majitelé nových playstationů, co si předplácejí službu PS Plus, tak s napětím sledovali, jakou nálož her zdarma tento měsíc dostanou. A pravdou je, že ne všichni z ní budou mít radost.

Největším „tahákem“ je totiž tentokrát komiksová akce Suicide Squad. Sice není ještě ani rok stará, ale dlužno poznamenat, že šlo o jedno z největších zklamání roku. „Ten největší problém hry je už ve volbě žánru. Studio Rocksteady nenavázalo na svoji dnes už kultovní „arkhamskou“ sérii o Batmanovi a pečlivě zrežírované vyprávění nahradili kooperativním řáděním ve čtyřech hráčích a nikdy nekončícím „diablovským“ honem za lepší výbavou. Tedy náplní, na které si už vylámala zuby i bez debaty slavnější parta Avangerů ze světa konkurenčního vydavatelství Marvel,“ napsali jsme v naší velmi kritické recenzi. Od té doby se změnilo jen to, že vývojáři oznámili, že žádný další obsah už nepřidají. Na druhou stranu vzhledem k nulové ceně to teď s partou kamarádů může stačit na docela slušně strávený víkend.

Druhou hrou zdarma je remaster jednoho z neoblíbenějších dílů závodní série Need for Speed: Hot Pursuit z roku 2010. Klasická arkáda „na policajty a zloděje“ jo oděná do skvělého grafického hávu a má potenciál zaujmout i ty, kteří originál nikdy nehráli.

Poslední hrou v nabídce je vylepšená verze bizarního Stanley Parable, o kterém bude nejlepší, když dopředu nebudete vědět vůbec nic. V naší recenzi jsme hře udělili 85 % (potažmo 90 %, protože se chtělo podělit o názor více lidí) a je to opravdový úlet.

Všechny hry budou v nabídce od úterý 3. prosince. Pokud si je přidáte do knihovny, zůstanou vám tam napořád, k jejich hraní ovšem budete potřebovat zaplacené členství v PS Plus.