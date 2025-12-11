PlayStation Plus rozšíří svůj katalog o Assassin’s Creed Mirage

Ondřej Zach
  10:11
Herní předplatné PlayStation Plus ve verzích Extra a Premium, které zajistí přístup ke katalogu her, brzy rozšíří hned několik zajímavých her.

O prosincových hrách, které získají všichni předplatitelé PS Plus, jsme psali zde. Herní katalog se ovšem rozroste (kromě jedné výjimky) 16. prosince o další várku her. Hlavním lákadlem je Assassin’s Creed Mirage (PS4, PS5), který se vrací ke kořenům série.

„Basim mi nepřirostl k srdci tak jako jiní hrdinové, někdy je příběh trochu víc tuctový a řešení některých herních hádanek už mě jen otravuje, ale celkově jsem se pořád bavil. Musím uznat, že se tato sázka na jistotu zkrátka Ubisoftu povedla,“ napsali jsme v recenzi.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage

Pokračujeme souls-like dobrodružstvím Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5), v němž zavítáme do historické Číny, konce dynastie Chan. Našimi soupeři jsou nejenom lidé, ale i démoni a bájná zvířata.

„Soubojový systém Wo Long: Fallen Dynasty je skvělý. Dravý, chytrý a dává hodně prostoru k vlastnímu stylu. Pokud jste fanoušky žánru, čeká vás nemalá výzva. Škoda, že si autoři nedali víc práce se samotným světem. Na detaily skoupé prostředí a zastaralá grafika trochu kazí celkový zážitek, ale stejně nebudete mít moc čas obdivovat scenérii,“ napsali jsme v recenzi.

Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty

Skate Story (PS5) je naproti tomu klasická skatová hra s netradičním zasazením – vypráví totiž příběh démona, který uzavřel dohodu s ďáblem. Jde o čerstvou novinku, hra totiž vyšla 8. prosince, hrát s předplatným lze už nyní.

Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5) je povedené kooperativní JRPG, v Planet Coaster 2 (PS4, PS5) si vybudujete svůj vlastní zábavní park. Hra není nijak těžká a láká na poměrně pestrou kampaň. Za zmínku ještě stojí povedené pirátské akční RPG Cat Quest III na PS4 a PS5. Do Plus Premium zamíří ještě bojovka Soulcalibur III (dobová recenze na Bonuswebu).

Cat Quest III

Planet Coaster 2

