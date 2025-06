Těchto osm her si v červnu zahrají předplatitelé PS Plus Extra

O hrách zdarma, na které láká základní verze předplatného, jsme psali už dřív, konkrétně jsou to loňský horor Alone in the Dark, stylová akce Bomb Rush Cyberfunk a basket NBA 2K25. Extra verze k tomu přidala například akci Another Crab’s Treasure či multiplayerový Skull and Bones.

Aktuálně tu máme zbytek line-upu pro Extra a Premium. Za pozornost stojí kooperativní akce FBC: Firebreak, která vychází v předplatném hned v den vydání. Kutí ji studio Remedy, tedy tvůrci her jako Alan Wake či Control. Hráči budou čelit nadpřirozeným silám, ať už to jsou různé anomálie, nebo rovnou mimozemská monstra. FBC: Firebreak vyjde zároveň i v konkurenčním předplatném Game Pass, o hráče tak nebude nouze.

FBC: Firebreak PS Plus

Všechny hry budou dostupné od 17. června.

Extra:

FBC: Firebreak (PS5)

Battlefield 2042 (PS5, PS4)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

theHunter: Call of the Wild (PS4)

We Love Katamari REROLL + Royal Reverie (PS5, PS4)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS5, PS4)

Train Sim World 5 (PS5, PS4)

Endless Dungeon (PS5, PS4)