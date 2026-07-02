Všechny hry budou dostupné od 7. července do 3. srpna. Jakmile si je zařadíte, budete je moci hrát i později, podmínkou je však aktivní členství v PS Plus. Všechny tři hry budou dostupné ve verzích pro PlayStation 4 i PlayStation 5.
Hlavním lákadlem by měla být válečná střelnice Call of Duty: Modern Warfare III z roku 2023, minimálně kampaň však za moc nestála – patří totiž k nejslabším v sérii. Ačkoliv je za pět hodin hotovo, stejně se stihnete nudit.
„Modern Warfare 3 je důkazem, že ne vždy jsou nové prvky nutně pozitivem. Někdy prostě platí, že když něco není rozbité, není třeba to spravovat. Mise Open Combat jsou zdlouhavé a ne vždy zábavné a hlavním negativem je to, že narušují tempo hry a kazí její dynamiku. Nový přírůstek do série prostě není to pravé ořechové a nenabízí takovou porci zábavy jako dvojka, která byla zkrátka lepší,“ napsali jsme v recenzi.
Naproti tomu For The King II je poměrně příznivě hodnocené roguelite RPG s tahovými souboji, které věrně adaptuje deskovou předlohu. A CrossCode je akční RPG odehrávající se v daleké budoucnosti, které posbíralo skvělá hodnocení od recenzentů i hráčů.