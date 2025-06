Měsíční nabídka her s předplatným PlayStation Plus za červenec 2025:

Diablo 4 (PS5, PS4) | recenze

The King of Fighters XV (PS5, PS4) | recenze

Jusant (PS5) | recenze

Diablo 4

Akční hra na hrdiny Diablo 4 se v mnoha ohledech vrací ke kořenům. Namísto zbytečných experimentů sází na léta prověřenou hratelnost, vypilované audiovizuální zpracování a nečekané měřítko, píšeme v recenzi základní verze hry.

The King of Fighters XV

Neočekávejte, že je KOF XV zlomovým projektem. Vývojáři z SNK nepřišli s přídavkem, který by byl změnil značku od základu, ale spíše vyšperkovali to, co už jsme v minulosti viděli. Je tu pár novinek, pokud jde o herní mechanismy, ale asi nic, co by se dalo považovat za vysloveně revoluční, píšeme v recenzi.

Jusant

Jusant propojuje simulátor horolezectví s dumáním nad osudem lidstva. Hra vám toho nicméně povětšinou moc neřekne a spoléhá hlavně na rozmanité mechaniky lezení po skalách a překonávání překážek, píšeme v recenzi.