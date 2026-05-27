Všechny hry budou v předplatném dostupné od 2. června. Do té doby si můžete zařadit květnové hry, které lákají mimo jiná například na fotbal EA Sports FC 26.
Červnový výběr nemá žádný vyložený tahák, přesto jde o slušné hry, která fanoušky žánru potěší. Grounded Fully Yoked Edition je původem xboxoxá záležitost, která se odehrává na zahradě u domu. Háček je v tom, že vaše postava je zmenšená, protivníky vám tak budou mravenci, brouci a další hmyz. Hrát půjde na PS4 i PS5.
Nickelodeon All-Star Brawl 2 je slušná bojovka ve stylu legendární série Super Smash Bros., jen s postavami od značky Nickelodeon. Proti sobě se tak postaví Spongebob, Želvy ninja či Garfield. Zahrají si taktéž jak majitelé PS4, tak PS5.
Posledním kouskem, který je však už určen jen majitelům PS5, je temná kooperativní akce Warhammer 40,000: Darktide. Hraje se ve čtyřech, přičemž bitky na blízko i s palnými zbraněmi jsou velmi uspokojivé. Aby také ně, když hru má na svém kontě studio Fatshark, které stojí za perfektní akcí Warhammer: Vermintide 2.