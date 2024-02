Předplatitelé služby PS Plus dostanou v březnu kung-fu mlátičku a formule

Velká část majitelů playstationů bude trávit březen ve světě dnes vycházejícího Final Fantasy VII: Rebirth (na recenzi usilovně pracujeme, ale je to obří hra), to ale neznamená, že by snad Sony podcenila pravidelnou nabídku her zdarma pro předplatitele služby PS Plus.

Největším tahákem je tentokrát vynikající kung-fu mlátička Sifu. Její souboje jsou sice na pohled nesmírně efektní, ovšem je nutné podotknout, že také velmi obtížné. Naučit se reagovat na různé typy nepřátel a dostat se do rytmu chvilku trvá. Ale právě v tom je zábava, neustále se zlepšovat, vylepšovat svůj arzenál a prokousávat se dál (viz naše recenze).

Jak už je z názvu druhé hry EA Sports F1 23 patrné, jde o simulátor závodů Formule 1 z loňského roku. Obsahuje všechny potřebné licence i herní módy, takže pokud je zrovna tento sport váš šálek kávy, lepší hru asi aktuálně nenajdete.

Datadisk Witch Queen pro free 2 play střílečku Destiny 2 (naše recenze) kromě dalšího prohloubení už tak komplikovaného příběhu přináší standardní nálož rozšíření, jako jsou nové lokace, zbraně a herní módy.

Čtveřici her zdarma uzavírá hororová plížící hra Hello Neighbor 2, ve které se v roli investigativního novináře snažíte odhalit temná tajemství svých sousedů. Otevřený svět nabízí svobodu při řešení hádanek, inteligentní nepřátelé se však nedají lacino.

Všechny hry budou v nabídce od pondělí 4. února. Pokud si je přidáte do knihovny, zůstanou vám tam napořád, k jejich hraní ovšem budete potřebovat zaplacené členství v PS Plus.