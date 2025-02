PS Plus v březnu láká na Dragon Age: Veilguard, Sonica a Želvy Ninja

Od vydání RPG Dragon Age: Veilguard ještě neuběhlo ani půl roku a už míří do předplatného playstationu. Může se to zdát překvapivé, ale není. Při vydání her rozhodují úvodní prodeje a poté zhruba první dva měsíce. O Veilguardu už víme, že nenaplnil finanční očekávání a výprodeje už také proběhly. Na druhou stranu, kdo váhal a má PlayStation 5, může nyní hru s PS Plus levně vyzkoušet.

Dragon Age: The Veilguard Dragon Age: The Veilguard

Možná se vám nakonec zalíbí jako kolegovi Honzovi Srpovi. „Na čtvrtý díl série Dragon Age jsme čekali deset let a jeho vydání provázaly mnohé kontroverze. Zbytečně, jde o klasické fantasy dobrodružství s rozmáchlou výpravou a bohatou nabídkou různorodých společníků, z nichž si svého oblíbence vybere každý. Příjemně překvapily akční souboje, které bohatě dokážou vyvážit občasné mizerné dialogy,“ napsal v recenzi. Pokud ovšem nesnášíte woke hry, Veilguard pro vás nebude mít hodnotu ani v předplatném.

Sonic Colors: Ultimate Sonic Colors: Ultimate

Naproti tomu Sonic Colors: Ultimate asi žádné kontroverze provázet nebudou. Je to slušný 3D díl s modrým ježurou, který vyšel původně na Wii a před necelými čtyřmi lety byl remasterován na modernější systémy. „Ježek Sonic je jedním z nejoblíbenějších hrdinů hopsaček. V 2D éře válel. Většina jeho 3D dobrodružství však taková hitparáda nebyla. Toto je výjimka,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Březnové hry uzavírá povedená retro kolekce Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, která obsahuje hned 13 starých her s oblíbenými želváky. Obsah je následující: