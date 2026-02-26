PlayStation Plus v březnu láká na Monster Huntera, golf či chov slizů

Fanoušky golfu by mohl potěšit slušně hodnocený PGA Tour 2K25, který vyšel přesně před rokem. Určený je pouze pro majitele PlayStationu 5.
Největší peckou v nabídce je ovšem povedené lovecké RPG Monster Hunter Rise (PS4, PS5), která začalo svoji cestu na Switchi, nakonec se ovšem podívalo ve vylepšené grafice i na další platformy.
„Monster Hunter Rise se povedl. Je to sice už z podstaty grind, nepřijde mi v něčem vyloženě přelomový, ale je za ním vidět ohromný kus práce. Přináší uspokojivý pocit z lovu ve světě, který umí prodat svoji mytologii i bez tuny textů ke čtení. Už třeba tím, jak každé monstrum představí,“ napsali jsme v recenzi Monster Hunter Rise na Bonuswebu.
Slime Rancher 2 (PS5) je relaxační simulátor zaměřený na sbírání a křížení nových druhů slizů. Nabídku uzavírá The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4, PS5), kterou lze vnímat jako startovní sadu do tohoto letitého MMO.
Všechny hry budou dostupné od 3. března. Máte tak poslední dny, abyste si zařadili únorové hry, mezi nimiž je například simulátor boxu Undisputed.