Z české kuchyně: hrajte online v mobilu prší, žolíky, lodě nebo dámu

Ať už sedíte ve vlaku nebo jste na párty s přáteli, jednoduchá hra se vždy hodí. Pomocí několika kliknutí můžete uspořádat turnaj v prší či lodích. Nemáte zrovna nikoho kolem sebe? Hrajte proti počítači nebo náhodnému protihráči. Online multiplayer je zdarma a bez omezení.

Klasická hratelnost prověřená desítkami let je překryta netradičním grafickým prostředím ve stylu futuristického kyberpunku. Na první pohled zaujme neonové lobby, ve kterém každou z her znázorňuje jedna budova ve městě budoucnosti. I hrací plocha se posunula o pár desítek let dopředu – animace a zvukové efekty doprovází moderní 3D provedení her.

Samotné hry však nejsou tím jediným, co v balíčku najdete. Vše je doplněno škálou doprovodných funkcí. Bojujte o umístění v žebříčku nejlepších hráčů a ukažte všem, že klasické hry jsou stále nepřekonané. Chatujte neomezeně s ostatními hráči ve hře a potkejte nové lidi. Vracejte se pravidelně do hry a získávejte denní odměny.

Hru již nyní vyzkoušely stovky hráčů – připojte se k nim a stahujte hru již nyní pro Android. Verze pro iOS je v plánu.

