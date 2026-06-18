Brendan Greene, který na internetu vystupuje jako PlayerUnknown, proslul jako tvůrce slavné battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds, zkráceně PUBG. Ze studia ovšem před lety odešel a jeho nový survival projekt Prologue: Go Wayback! končí po pouhých šesti měsících v předběžném přístupu na Steamu.
Prologue: Go Wayback! přitom není žádná online akce, ale hardcore survival pro jednoho hráče, v němž je třeba dojít k meteorologické věži. Hra začíná v chatce, kde si hráč vezme vybavení, jídlo a vyráží na cestu procedurálně generovanou krajinou. Survival totiž spočívá zejména v překonávání terénu, dále je však třeba řešit hlad, žízeň, ale i únavu a případná zranění.
Reakce hráčů na Steamu jsou však smíšené. Lidem se líbí grafika a náročnost, kritizují však příliš prázdný svět, v němž dochází k minimu interakcí. Hlavní problém však byl v tom, že hra nenalákala dostatečné množství hráčů, Greene tak byl nucen propustit většinu studia.
I přes nepřízeň se rozhodl, že dotáhnou do konce některé rozpracované prvky a s finální aktualizací uvolní hru na Steamu zcela zdarma. Kdokoliv si hru koupil, může nyní během dvou měsíců požádat o vrácení peněz.
„Studio bude pokračovat v menším rozsahu, aby mohlo dále vyvíjet svou klíčovou technologii Melba. Naše práce na Melbě nám pomohla s generováním realistického terénu ve hře Go Wayback!, ale vždy sešlo o projekt oddělený od samotné hry. Pokrok ve vývoji Melby můžete i nadále sledovat v našem technickém demu Preface: Undiscovered World,“ napsal na Steamu Greene.
„Jsme hrdí na práci, kterou náš tým odvedl na hře Go Wayback!, a jsme nesmírně vděční hráčům, kteří nám pomohli hru otestovat v rámci našich beta verzí a poskytli nám zpětnou vazbu během fáze Early Access. Ne vždy jsme byli schopni být všude tak viditelně přítomni, jak bychom si přáli, ale četli jsme veškerou vaši zpětnou vazbu, komentáře a požadavky na Steamu, sociálních sítích i Discord.“
Prologue: Go Wayback! si můžete stáhnout zde.