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Tvůrce PUBG rozdává novinku. Jeho hardcore survival je zcela zdarma

Ondřej Zach
  11:00
Tento příběh patří k těm smutným. Nová survival hra Prologue: Go Wayback! od tvůrce battle royalle PUBG nenalákala v předběžném přístupu na Steamu dost lidí, a tak ji Brendan Greene uvolnil pro všechny zcela zdarma.

Brendan Greene, který na internetu vystupuje jako PlayerUnknown, proslul jako tvůrce slavné battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds, zkráceně PUBG. Ze studia ovšem před lety odešel a jeho nový survival projekt Prologue: Go Wayback! končí po pouhých šesti měsících v předběžném přístupu na Steamu.

Prologue: Go Wayback!
Prologue: Go Wayback!
Prologue: Go Wayback!
Prologue: Go Wayback!
Prologue: Go Wayback!
29 fotografií

Prologue: Go Wayback! přitom není žádná online akce, ale hardcore survival pro jednoho hráče, v němž je třeba dojít k meteorologické věži. Hra začíná v chatce, kde si hráč vezme vybavení, jídlo a vyráží na cestu procedurálně generovanou krajinou. Survival totiž spočívá zejména v překonávání terénu, dále je však třeba řešit hlad, žízeň, ale i únavu a případná zranění.

Reakce hráčů na Steamu jsou však smíšené. Lidem se líbí grafika a náročnost, kritizují však příliš prázdný svět, v němž dochází k minimu interakcí. Hlavní problém však byl v tom, že hra nenalákala dostatečné množství hráčů, Greene tak byl nucen propustit většinu studia.

I přes nepřízeň se rozhodl, že dotáhnou do konce některé rozpracované prvky a s finální aktualizací uvolní hru na Steamu zcela zdarma. Kdokoliv si hru koupil, může nyní během dvou měsíců požádat o vrácení peněz.

Prologue: Go Wayback!

Prologue: Go Wayback!

„Studio bude pokračovat v menším rozsahu, aby mohlo dále vyvíjet svou klíčovou technologii Melba. Naše práce na Melbě nám pomohla s generováním realistického terénu ve hře Go Wayback!, ale vždy sešlo o projekt oddělený od samotné hry. Pokrok ve vývoji Melby můžete i nadále sledovat v našem technickém demu Preface: Undiscovered World,“ napsal na Steamu Greene.

„Jsme hrdí na práci, kterou náš tým odvedl na hře Go Wayback!, a jsme nesmírně vděční hráčům, kteří nám pomohli hru otestovat v rámci našich beta verzí a poskytli nám zpětnou vazbu během fáze Early Access. Ne vždy jsme byli schopni být všude tak viditelně přítomni, jak bychom si přáli, ale četli jsme veškerou vaši zpětnou vazbu, komentáře a požadavky na Steamu, sociálních sítích i Discord.“

Prologue: Go Wayback! si můžete stáhnout zde.

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Prologue: Go Wayback!

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