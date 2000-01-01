Brendan Greene, který na internetu vystupuje jako PlayerUnknown, proslul jako tvůrce slavné battle royalle PlayerUnknown’s Battlegrounds, zkráceně PUBG. Ze studia ovšem před lety odešel a jeho nový survival projekt Prologue: Go Wayback! končí po pouhých šesti měsících v předběžném přístupu na Steamu.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback! přitom není žádná online akce, ale hardcore survival pro jednoho hráče, v němž je třeba dojít k meteorologické věži.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Hra začíná v chatce, kde si hráč vezme vybavení, jídlo a vyráží na cestu procedurálně generovanou krajinou.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Survival totiž spočívá zejména v překonávání terénu, dále je však třeba řešit hlad, žízeň, ale i únavu a případná zranění.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Reakce hráčů na Steamu jsou však smíšené. Lidem se líbí grafika a náročnost, kritizují však příliš prázdný svět, v němž dochází k minimu interakcí.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Tvůrcům se však nepodařilo nalákat dostatek hráčů, vývoj Prologue: Go Wayback! tak končí.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
„Bohužel jsme museli učinit těžké rozhodnutí a zredukovat náš tým. I když doufáme, že se studio v budoucnu k Go Wayback vrátí, v tuto chvíli to znamená, že nebudeme schopni dokončit naše plány týkající se předběžného přístupu k této hře,“ oznámilo studio.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
„V současné době pracujeme na aktualizaci, kterou plánujeme brzy vydat a která do hry přidá nové předměty, stejně jako cesty a stezky pro lepší prozkoumávání.“
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Ačkoliv vývoj hry končí, vývojáři se rozhodli, že zároveň s finální aktualizací uvolní hru pro všechny zdarma, což je sympatické gesto.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Zvažují také, že vrátí peníze všem, kteří si ji v předběžném přístupu koupili.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Zredukované studio Brendana Greena bude pokračovat ve vývoji Melba engine, což je technologie pro procedurální generování velkých světů.
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions
Prologue: Go Wayback!
Autor: PLAYERUNKNOWN Productions