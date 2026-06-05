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Survival od tvůrce PUBG končí po půl roce, nakonec bude zcela zdarma

Ondřej Zach
Brendan Greene, který na internetu vystupuje jako PlayerUnknown, proslul jako tvůrce slavné battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds, zkráceně PUBG. Ze studia ovšem před lety odešel a jeho nový survival projekt Prologue: Go Wayback! končí po pouhých šesti měsících v předběžném přístupu na Steamu.
Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback! Prologue: Go Wayback!

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