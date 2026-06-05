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Survival od tvůrce PUBG končí po půl roce, nakonec bude zcela zdarma
Zkazily mě? Vybírám hry, co jsem jako dítě nesměl hrát, ale stejně je hrál
Zakázané ovoce nejlépe chutná a ve světě videoher to platí jakbysmet. Je hezké, že se ratingové agentury a starostliví rodiče snažili ochránit křehké dětské dušičky před explicitním zobrazením nahoty...
Nejděsivější monstra z Resident Evil, která jsou vám neustále v patách
Nejslavnější herní hororová série se vrátila s devátým dílem Requiem v takové síle, že to nečekali ani největší fanoušci. A společně s ní se vrátil i pro Resident Evil tolik ikonický herní prvek –...
Nástupce Heroes a piráti zdarma. Stahujte rychle, než tato skvělá akce skončí
Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené. Podrobnosti...
Streamovala na Twitchi chodidla, okamžitě dostala ban. Za co? ptá se
Provokativní streamerka Morgpie má na streamovací platformě Twitch opět ban. Tentokrát za to, že promítala hru Dark Souls 3 na svoje chodila.
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Nástupce Heroes a piráti zdarma. Stahujte rychle, než tato skvělá akce skončí
Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené. Podrobnosti...
Survival od tvůrce PUBG končí po půl roce, nakonec bude zcela zdarma
Brendan Greene, který na internetu vystupuje jako PlayerUnknown, proslul jako tvůrce slavné battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds, zkráceně PUBG. Ze studia ovšem před lety odešel a jeho nový...
Úspěch herního Bonda. Budoucnost slavného agenta má teď v rukách Amazon
Aktuální herní bondovka 007 First Light se těší přízni hráčů a skvěle se prodává. Další hry však už bude mít plně pod palcem Amazon.
Virální příspěvek výrobce pizzy popudil tvůrce God of War Laufey
Odhalení nové akční hry God of War Laufey vzbudilo u části fanoušků rozpaky. Přisadil si i výrobce a rozvozce pizzy Domino’s, což tvůrce hry ze studia Santa Monica popudilo.
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Co se stane s bohy po smrti? V God of War Laufey budeme hrát za Kratovu ženu
Nový díl série God of War byl hlavním překvapením akce State of Play mezi chystanými novinkami pro PlayStation 5. V chystané hře s podtitulem Laufey budeme hrát za Faye a prozkoumáme dimenzi, kam...
PlayStation „jede bomby“. Ukázal novou Laru, Wolverina i God of War
Společnost Sony si na úterní noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během něhož hráčům ukazuje nadcházející herní hity. Viděli jsme pořádný kus z komiksového Wolverina,...