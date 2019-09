Capcom odhalil Project Resistance, nový Resident Evil zaměřený na multiplayer

I když dělal Capcom kolem odhalení díla Project Resistance velké scény, nepůjde o dychtivě čekávanou osmičku. Té se jistě časem dočkáme také, ale zatím si musíme počkat. První teaser potvrdil předchozí zvěsti, že novinka bude akcí zaměřenou na multiplayer.

Project Resistance Project Resistance

Fandové hry Resident Evil Outbreak však musí zamáčknout slzu zklamání hezky zpátky do slzného kanálku. Není to třetí díl podsérie, kterou jsme si naposledy mohli zahrát na prastaré konzoli PlayStation 2.

Resident Evil bez Resident Evilu v názvu

Project Resistance je zcela nový projekt, kterému dokonce chybí dvousloví Resident Evil v názvu. To vyvolává trochu obavy, protože poslední titul série, kterému ve jménu také chybělo, byl Umbrella Corps. A to byl opravdu otřesný pokus o multiplayerovou videohru, kterou ocenili jen ti největší a nejzarytější fanoušci Resident Evilu.

Tentokrát to snad dopadne lépe. Naději nám dává, že kolem hry dělá Capcom velké tajnosti a evidentně jí hodně věří, když termín odhalení prvního teaseru oznámil s velkým předstihem. Takže co o ní vlastně víme?

Moc toho popravdě není. Jisté je multiplayerové zaměření, které vypadá spíše na PvP než PvE. Renderovaná ukázka odhalila čtveřici postav uvězněnou v laboratoři Umbrelly, jak se snaží probojovat ven. Ozbrojeny jsou jak střelnými zbraněmi, tak těmi na blízko. Jejich protivníkem je tmou zahalený muž v počítačovém velínu, který na ně vypustí nejdříve zástupy zombií a posléze slizkého Lickera. Fandové tak mohou jásat. Jejich oblíbené monstrum, které leze po stěnách a je neskutečné rychlé, se ve hře stoprocentně objeví.

Čtyři proti jednomu?

A vzhledem k jeho obřím pařátům a vystřelovacímu jazyku hráčům jistě zatopí. Teaser končí tím, že si záhadný muž nasazuje speciální rukavice, kterými ovládá Tyranta. Tím není nikdo jiný než Mr. X známý z druhého dílu. Vypadá to, že hra bude založena na asynchronním multiplayeru 4 vs. 1. Nakonec se však možná i nějakých těch PvE prvků dočkáme.

Více se o hře dozvíme zanedlouho na herním veletrhu Tokyo Game Show, který probíhá od 12. do 15. září. Tam by měla být hra prezentována s in-game záběry a v hratelné podobě.

Podle všeho poběží na grafickém enginu RE stejně jako Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2 remake nebo Devil May Cry 5. Vydání Project Resistance je plánováno na konzole PlayStation 4, Xbox One a PC prostřednictvím online platformy Steam. Přesné datum uvedení na trh známé není. Zatím to vypadá slibně, ale u Resident Evil spin-offů jeden nikdy neví.