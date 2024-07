Herní divizi Microsoftu se dařilo, až na jednu zásadní výjimku

Propad prodejů konzolí Xbox Series X a Xbox Series S pokračuje. Za poslední tři měsíce končící 30. červnem 2024 poklesly příjmy z hardwaru xbox o 42 procent. Výhled není o moc lepší, Microsoft ve své finanční zprávě přiznává, že očekává pokles i v dalším čtvrtletí.

Herní divizi Microsoftu jako takové se ovšem daří. Příjmy meziročně narostly o 44 procent, za což vděčí nákupu obřího vydavatelství Activision Blizzard, které zahrnuje značky jako Call of Duty či World of Warcraft. Bez této akvizice se růst odhaduje na pouhá tři procenta. Příjmy z obsahu a služeb za Xbox vzrostly o 61 procent, což mírně předčilo očekávání Microsoftu.

„Máme více než 500 milionů aktivních uživatelů měsíčně napříč platformami a zařízeními. A naše obsahové portfolio nebylo nikdy silnější,“ řekl na adresu gamingu šéf Microsoftu Satya Nadella. Na dotaz investora pak dodal, že investice do her měla společnosti zajistit „správné portfolio toho, co na hrách milujeme“. Microsoft již dříve řekl, že se snaží dostat svůj obsah na co nejvíce obrazovek.

Co se nového hardwaru týče, Xbox na své červnové showcase odhalil Xbox Series S 1 TB v bílé barvě, digitální Xbox Series X 1 TB taktéž v bílé a Xbox Series X 2 TB v tradiční černé s mechanikou. S mezigenerační konzolí s navýšením výkonu se zřejmě nepočítá, spekuluje se ovšem, že Xbox chystá svůj vlastní handheld.

V případě přímé konkurence, konzole PlayStation 5, se spekuluje o výkonnějším modelu PlayStation 5 Pro. Podle dřívějších zkušeností by k případnému odhalení mohlo dojít v září na Tokyo Game Show s prodeji naplánovanými na listopad. Objevily se ovšem i zprávy, že Pro bylo kvůli nedostatku her, které by hráčům nový model lidově řečeno „prodaly“, odložen na příští rok. U Switche od Nintenda se očekává odhalení nástupce do března příštího roku.