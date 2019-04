Nejprodávanější březnovou hrou je The Division 2 a konzolí Switch

Ačkoliv se zpráva (viz Mat Piscatella, analytik NPD) omezuje jen na Spojené státy, poskytuje hodnotné informace o stavu herního průmyslu. V případě her jsou totiž až na výjimky započítány i stále populárnější digitální prodeje.

Nintendo Switch

Prodeje herního hardware meziročně poklesly o patnáct procent, herního software pak o jedenáct procent. Nejprodávanější konzolí za březen i první čtvrtletí je Switch. Jak na počet kusů, tak i na dolarové prodeje. Co se her týče, v březnu vyhrál looter shooter The Division 2, následovaný obtížnou akcí Sekiro. Další vhled poskytují žebříčky níže.

Legenda:

* nejsou zahrnuty digitální prodeje

^ nejsou zahrnuty digitální prodeje na PC

# zahrnuty digitální prodeje Minecraftu na PS4 a XB1

Nejprodávanější březnové hry ve Spojených státech

1. Tom Clancy’s The Division 2^

2. Sekiro: Shadows Die Twice^

3. MLB 19: The Show

4. Devil May Cry 5

5. Super Smash Bros. Ultimate*

6. Red Dead Redemption II

7. NBA 2K19

8. Grand Theft Auto V

9. Yoshi’s Crafted World*

10. Call of Duty: Black Ops IIII^

11. Anthem^

12. Mario Kart 8*

13. Jump Force

14. New Super Mario Bros. U Deluxe*

15. Far Cry New Dawn

16. Minecraft#

17. Battlefield V^

18. The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

19. Borderlands

20. Assassin’s Creed: Odyssey

Nejprodávanější hry roku 2019 (končí březnem)

1. Kingdom Hearts III

2. Tom Clancy’s The Division 2^

3. Anthem^

4. Resident Evil 2 (2019)

5. Red Dead Redemption II

Nejprodávanější březnové hry na PlayStation 4

1. Tom Clancy’s The Division 2

2. MLB 19: The Show

3. Sekiro: Shadows Die Twice

4. Devil May Cry 5

5. Red Dead Redemption II

Nejprodávanější březnové hry na Xbox One

1. Tom Clancy’s The Division 2

2. Sekiro: Shadows Die Twice

3. Devil May Cry 5

4. Anthem

5. Red Dead Redemption II



Nejprodávanější březnové hry na Switch

1. Super Smash Bros. Ultimate*

2. Yoshi’s Crafted World*

3. Mario Kart 8*

4. New Super Mario Bros. U Deluxe*

5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild*