Dealer používal PlayStation k prodeji kokainu, nabízel ho i ve hrách

V nekonečné válce mezi zarytými PCčkáři a konzolisty často padá argument, že videoherní konzole je dobrá akorát k tomu, aby se na ní daly hrát hry. Minimálně s poslední generací už to však není pravda. Díky mnoha snadno ovladatelným aplikacím na nich můžete dětem pustit pohádku, přečíst si

e-maily nebo třeba poslechnout písničky ze Spotify.

Ani ve hrách nejsou lidé tak anonymní, jak si o sobě asi myslí.

Jistý Curtis „Dola“ Alexander z amerického Kansas City však pro svůj PlayStation našel ještě jiné využití – prodával přes něj drogy. Konkrétně kokain, a to ne zrovna po troškách, obratem dokázal sehnat i sto gramů v hodnotě zhruba sto tisíc korun. Potenciální zákazníky kontaktoval během hraní blíže nespecifikované online hry.



Ke své smůle při této činnosti narazil na policejního informátora, který o jeho aktivitách okamžitě infromoval příslušné orgány. Ty následně na Alexandera připravily past a jednu jeho předávku většího množství drogy pečlivě zdokumentovaly.

Na prokázání obvinění by to nejspíše samo o sobě stačilo, ovšem vyšetřovatelé doufali, že je jeho sledování zavede do vyšších pater drogové scény. Jinak hodně opatrný dealer se zřejmě domníval, že komunikace přímo ve hrách je pro něj bezpečná. To je ovšem dávno vyvrácený mýtus, počítačové hry nejsou pro podobné účely o nic „bezpečnější“ než každý jiný komunikační kanál.

O PlayStationech například mluvil belgický ministr vnitra Jan Jambon v nelichotivé souvislosti vyšetřování teroristického útoku na francouzský klub Bataclan, bezpečnostní experti však jeho slova následně mírnili. Provozovatelé herních služeb s policií ochotně spolupracují a o svých zákaznících uchovávají spoustu informací. Ano, samozřejmě existuje možnost, že se spolu teroristé budou domlouvat sofistikovaněji, například pomocí stop kulek vystřelených do zdi, pro takové účely však existují mnohem jednodušší cesty.

Policisté vyšetřující Alexandrův případ se obrátili na Sony s oficiální žádostí o vydání všech informací, které by jim mohly s vyšetřováním pomoci (k vidění tady).

PSN profil hráče SpeeDola20 není ničím zajímavý.

Kromě očekávatelného přepisu hlasové i textové komunikace to byly i seznamy jeho virtuálních přátel, IP adresy, z kterých se k PSN přihlašoval, a podobně. Dokonce se zajímají i to, jaké hry obžalovaný hrál a kam až se v nich dostal.

V žádosti je uvedena přezdívka SpeeDola20, hráč s touto přezdívkou opravdu existuje a jeho informace jsou veřejně dostupné. Žádný extra pařan to však není, trofeje má pouze ty nejobyčejnější a hraje ryzí mainstream jako Call of Duty, Apex Legends či Destiny. Jestli je SpeeDola20 skutečně Curtis Alexander však není úplně jisté.