Stvořili jednu z nejlepších letošních her, Ubisoft tým přesto rozpustil

Prince of Persia: The Lost Crown není „princem“, v nějž mnozí fanoušci doufali. Nakonec se z něj ovšem vyklubalo ohromně příjemné překvapení, které skládá poklonu původním hrám, a zároveň přichází s vlastním novým směrem, napsal jsem v lednové recenzi.

Vypadalo to, že vše šlape, jak má. The Lost Crown sklidil výborné známky v recenzích a stejně pozitivní byla i odezva od hráčů. Jenže už tehdy se objevovaly zprávy, že prodeje nejdou podle očekávání (zhruba tři sta tisíc kopií ke konci ledna). A podle nejnovějších informací francouzského novináře Gautoze už Ubisoft celý tým rozpustil.

Pořad je sice ve francouzštině, nicméně uživatel fóra Resetera vypíchl hlavní body. Pro mnohé vývojáře to byl projekt snů (což na hře bylo skutečně znát) či jakýsi bezpečný přístav poté, co vyhořeli na vývoji Beyond Good and Evil 2 (tato hra byla původně oznámena už v roce 2008 a později znovu odhalena na E3 2017, její osud je nejasný).

Vývojáři The Lost Crown bojovali za to, aby mohli vytvořit pokračování, což Ubisoft zamítl. Měli slyšet od vedení, že „pokračování hry by dlouhodobě kanibalizovalo prodeje první hry“. Neprosadili ani další rozšíření, protože Ubisoft potřeboval lidi na dalších, výdělečnějších projektech. O osudu týmu bylo rozhodnuto už pár týdnů po vydání hry, říká Gautoz. A tak se stalo, že tým, který vyrobil jednu z nejlépe hodnocených her Ubisoftu za poslední léta, už neexistuje.

Není to poprvé ani naposledy, co se kvalitní hry nesetkají s odpovídajícím komerčním úspěchem. V tomto případě ovšem šel Ubisoft neúspěchu trochu naproti. Padesát eur (1 249 korun) bylo pro mnohé za tento typ hry příliš, popularitě nepomohlo ani to, že na Steamu se objevila až v srpnu.