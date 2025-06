Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020 | foto: Ubisoft

Když Ubisoft ukázal první záběry z remaku Prince of Persia: Sands of Time, u hráčů příliš nepochodil. Hra vůbec nepůsobila jako remake, spíše nevzhledný, rychle spíchnutý remaster. Z původního lednového vydání roku 2021 záhy sešlo a od té doby se tu a tam dozvídáme, že se na remaku pracuje.

Ačkoliv stále chybí nějaké nové informace a záběry, během prezentace hospodářských výsledků Ubisoftu v květnu jsme se dozvěděli, že remake Prince vyjde nejpozději do 31. března 2026. Na letoším Summer festu k vidění ovšem nebyl. Aktuálně se k nové verzi vyjádřili alespoň vývojáři na sociálních sítích.

„Jo, stále jsme plně ponořeni do hry – zkoumáme, budujeme a zajišťujeme, aby se písek pohyboval podle plánu. Tuto hru vytváří tým, kterému na ní opravdu záleží a který do každého kroku vkládá své srdce (a spoustu kávy). Děkujeme, že s námi zůstáváte,“ píše se na X.

Jak je tom slavná značka dnes?

Letos v srpnu opustí předběžný přístup na Steamu slušně hodnocená rogue-like hopsačka The Rogue Prince of Persia. Posledním oficiálním Princem tak do té doby zůstává metroidvania Prince of Persia The Lost Crown z roku 2024.

„Ačkoliv Písky času přímo surfují na vlně profláknutého matrixového stylu, kdy princ s lehkostí polystyrenového panáka pobíhá po zdech a přistává na ramenou protivníků, výsledek nepůsobí nijak překombinovaně. Zatímco v Enter the Matrix působily speciální pohyby dosti kontraproduktivně a hra se tak hrála takřka sama a nechala publikum nezúčastněně sledovat nemastné představení vývojářů, Prince dává hráči maximální kontrolu nad každým pohybem,“ píšeme v dobové recenzi Prince of Persia: Sands of Time.