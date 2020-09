Ubisoftu unikly obrázky z remaku Prince of Persia, reakce jsou rozpačité

Obrázky se mihly na ruské verzi Uplay a na fórech Resetera je zveřejnil uživatel AndrewDTF. Díky nim jsme se dozvěděli, který díl se dočká remaku. Bude to The Sands of Time, který vyšel v roce 2003. „Je to kouzelná hra a zřejmě nejlepší plošinovka na PC ve třech rozměrech,“ napsali jsme na Bonuswebu v dobové recenzi.

Prince of Persia: The Sands of Time - leak Prince of Persia: The Sands of Time - leak

Uniklé obrázky zatím vzbudily vesměs rozpačité reakce, od remaku se přeci jen čeká víc. K vidění v pohybu jsou třeba zde.



Na druhou stranu zatím není vše ztraceno. Ve čtvrtek 10. září v devět večer uvidíme prezentaci Ubisoft Forward, na níž by mělo dojít k oficiálnímu odhalení v plné parádě. A jiný obrázek, tentokrát z Redditu, vzbuzuje větší naděje.