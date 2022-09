Vývojář lituje špatně zvoleného jména hry. I kvůli němu se prý neprodávala

Neustále vydávání remaků, remasterů a restartů poněkud komplikuje pojmenovávání her, příští rok si například budeme moct zahrát již třetí Alone in the Dark. Bez číslovky, bez podtitulu, prostě Alone in the Dark, stejně jako verze z let 1992 a 2008. Je to trochu zmatečné, na druhou stranu aspoň fanoušci hororového žánru tak trochu mohou tušit, co si pod tímto názvem představit. Situace se značkou Prey byla o fous komplikovanější. A podle zakladatele studia Arkane Raphaela Colantonia byl nevhodně zvolený název jedním z důvodů, proč hra prodejně propadla.

Kdo od druhého Prey očekával střílečku, musel být notně zklamán.

První Prey vyšel v roce 2006 a šlo o solidní střílečku postavenou na proskakování teleportačními portály (viz naše dobová recenze). Dlouho se mluvilo o pokračování, k tomu ovšem nikdy nedošlo a značka skončila u vydavatelství Bethesda. To ji ovšem poměrně násilně vnutilo studiu Arkane pro jeho zajímavou vesmírnou hru, která ovšem nemá s tou původní absolutně nic společného. Odehrává se v jiném světě, hraje se daleko pomaleji a taktičtěji. Hra má taky zcela odlišný vizuální styl (viz naše recenze).

Přesto na tomto pojmenování Bethesda trvala, a to i navzdory tomu, že samotní vývojáři byli ostře proti. „Nikdo z našeho týmu nechtěl, aby se hra jmenovala Prey. Neměla s původním Prey vůbec nic společného,“ prozradil Colantonio v rozhovoru pro podcast Akademie interaktivních umění a věd (AIAS).

Původní Prey byl vynikající a regulérní pokračování si zasloužil.

Bethesdě se ovšem výraz prey (kořist) evidentně líbil. Až tak moc, že dokonce vyhrožovala soudem vývojářům nezávislé hry Prey for Gods za to, že prý na jejich značce neoprávněně parazitují (viz náš článek). Prey si tedy nakonec prosadila, štěstí jí to však nepřineslo a jinak velmi dobře hodnocená hra finančně zcela propadla. Fanoušci originálu totiž byli zklamaní tím, že dostali něco jiného, nováčci zase nechtěli začínat něčím, co se tvářilo jako druhý díl.

„Byl to kopanec do obličeje,“ řekl doslova autor hitů jako Dishonored nebo Arx Fatalis s tím, že se poté omlouval autorům původní hry, že jim značku ukrást nechtěl. I když poté vyjádřil díky za to, že mu peníze od Bethesdy umožnily vysněnou hru vytvořit, ztráta kontroly nad svým dílem ho vedla k tomu, že slavné studio opustil (viz náš článek). A s ním i řada fanoušků, protože Arkane od té doby nabralo nový směr a jeho hry jako Wolfenstein: New Blood, Deathloop nebo chystaný Redfall jsou daleko akčnější, než jsme od byli zvyklí.