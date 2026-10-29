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Předplatné PS Plus v listopadu nabídne zombie masakr i nejhoršího Tomb Raidera

Honza Srp
  14:26aktualizováno  14:30
I v listopadu se předplatitelé služby PS Plus mohou těšit na porci her zdarma. Hlavním tahákem je mimořádně brutální zombie mlátička Dead Island 2, milovníci retra si mohou vyzkoušet remasterované verze čtvrtého, pátého a šestého dílu legendárního Tomb Raidera a jako třešničku na dortu dostáváme i solidní roguelite karetní hru Monster Train 2.

Z aktuálního balíčku je určitě největším tahákem násilná akce Dead Island 2 z roku 2023. Její vývoj byl mimořádně náročný a opakovaně se spekulovalo, že nikdy nevyjde, na výsledném produktu to však naštěstí není vůbec poznat. Jde o zběsilou akci z pohledu vlastních očí, která se soustředí především na boj zblízka chladnými zbraněmi.

Dead Island 2
Dead Island 2

Dead Island 2

Oproti jiným podobným hrám zaujme především mimořádnou mírou násilí, krev tu stříká proudem. Jak se píše v naší pochvalné recenzi: „Vývojáři vymysleli vlastní systém realistického poškození těla roztomile pojmenovaný jako FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), který je branou k opravdu kreativní brutalitě. Nebavíme se tu jen o klasickém usekávání končetin a hlav, to už je dnes nuda, ale o vyhřezlých vnitřnostech, stržení kůže z různých částí těla a dalších laskominách, u kterých odpůrce videoherního násilí „trefí šlak“.

Nenechte se odradit dvojkou v názvu, návaznost na události jedničky je hodně volná a navíc tu o příběh jde až v té poslední řadě.

Tomb Raider IV-VI Remastered
Tomb Raider IV-VI Remastered

Tomb Raider IV-VI Remastered

Pokud chcete něco o trochu intelektuálnějšího, sáhněte po remasterované trilogii Tomb Raiderů 4-6, ve kterých kromě akce řešíte i náročné prostorové hádanky. Nutno však podotknout, že to určitě není zábava pro každého: jednak remaster vylepšuje jen grafiku a původní hratelnost za to čtvrt století poněkud zasmrádla, a také jde o ty nejslabší díly v historii značky. Čtyřka je ještě fajn, ale díly Chronicles a The Angel of Darkness příliš nebavily ani tehdy.

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S Monster Train 2 po pravdě žádné osobní zkušenosti nemáme, ale rádi to napravíme, protože hodnocení, které má hra na Steamu i Metacriticu, vypadají působivě. Jde o roguelite RPG opírající se o principy karetních her. Máte rádi Slay the Spire? Budete mít rádi Monster Train.

Monster Train 2
Monster Train 2

Monster Train 2

Všechny hry budou k dispozici od 2. listopadu, nezapomeňte si do té doby aktivovat ty říjnové (viz náš článek), jinak vám propadnou.

Tomb Raider IV-VI Remastered
Tomb Raider IV-VI Remastered
Tomb Raider IV-VI Remastered
Tomb Raider IV-VI Remastered
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