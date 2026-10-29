Z aktuálního balíčku je určitě největším tahákem násilná akce Dead Island 2 z roku 2023. Její vývoj byl mimořádně náročný a opakovaně se spekulovalo, že nikdy nevyjde, na výsledném produktu to však naštěstí není vůbec poznat. Jde o zběsilou akci z pohledu vlastních očí, která se soustředí především na boj zblízka chladnými zbraněmi.
Dead Island 2
Oproti jiným podobným hrám zaujme především mimořádnou mírou násilí, krev tu stříká proudem. Jak se píše v naší pochvalné recenzi: „Vývojáři vymysleli vlastní systém realistického poškození těla roztomile pojmenovaný jako FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), který je branou k opravdu kreativní brutalitě. Nebavíme se tu jen o klasickém usekávání končetin a hlav, to už je dnes nuda, ale o vyhřezlých vnitřnostech, stržení kůže z různých částí těla a dalších laskominách, u kterých odpůrce videoherního násilí „trefí šlak“.
Nenechte se odradit dvojkou v názvu, návaznost na události jedničky je hodně volná a navíc tu o příběh jde až v té poslední řadě.
Tomb Raider IV-VI Remastered
Pokud chcete něco o trochu intelektuálnějšího, sáhněte po remasterované trilogii Tomb Raiderů 4-6, ve kterých kromě akce řešíte i náročné prostorové hádanky. Nutno však podotknout, že to určitě není zábava pro každého: jednak remaster vylepšuje jen grafiku a původní hratelnost za to čtvrt století poněkud zasmrádla, a také jde o ty nejslabší díly v historii značky. Čtyřka je ještě fajn, ale díly Chronicles a The Angel of Darkness příliš nebavily ani tehdy.
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Třicet let Lary Croft. Podívejte se, jak se sexuální ikona proměnila
S Monster Train 2 po pravdě žádné osobní zkušenosti nemáme, ale rádi to napravíme, protože hodnocení, které má hra na Steamu i Metacriticu, vypadají působivě. Jde o roguelite RPG opírající se o principy karetních her. Máte rádi Slay the Spire? Budete mít rádi Monster Train.
Monster Train 2
Všechny hry budou k dispozici od 2. listopadu, nezapomeňte si do té doby aktivovat ty říjnové (viz náš článek), jinak vám propadnou.