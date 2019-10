Tvůrci Predátora mají skvělý nápad, ale ve hře nebude. Není legální

Chystaná hra Predator: Hunting Grounds slibuje nabídnout stejný zážitek jako legendární film s Arnoldem Schwarzeneggerem z roku 1987. Půjde o asynchronní multiplayerovou střílečku, která proti sobě postaví Predátora a tým specializovaných vojáků. Zatímco ti se budou prostě jen snažit přežít a svého mimozemského nepřítele zabít za využití konvenčních zbraní, Predátor musí být kreativní a silnější protivníky nenápadně lovit jednoho po druhém. Bude k tomu mít k dispozici širokou paletu vybavení, od rentgenového zraku přes zápěstní čepele až po samozaměřovací náramenní kanón. Oproti filmové předloze však bude jeho vražedný arzenál chudší o jednu nesmírně stylovou vychytávku, kterou je možnost přehrát záznam z jakékoli odposlechnuté konverzace.



Technicky to samozřejmě problém není, základní samplování ústřižků konverzace by ani nemuselo být příliš náročné na ovládání. Problém je v tom, že nahrávání a následné využívání takto získané komunikace je z hlediska práva minimálně problematické. Šéf studia IllFonic, které hru vyvíjí, Charles Brungard řekl magazínu GamesRadar, že by něco takového ve hře hrozně rádi měli, ale stále nemohou přijít na optimální způsob, jak to implementovat.

Ano, nejspíše by to šlo vyřešit jedním dalším řádkem v EULE, kterou stejně hráči odklikávají automaticky, aniž by ji četli, ale je otázkou, jestli by se to autorům nakonec nevymstilo. Většina lidí sice nemá problém o sobě na sociálních sítích prozradit absolutně vše, a to i bez vyzvání, pak jsou ale zase mnozí tací, kteří dokážou i tu nejnevinnější věc nafouknout do obřích rozměrů. Připomeňme například kauzu FaceApp, která přitom po uživatelích nevyžadovala nic jiného, než co už „internetu“ dávno dobrovolně dali. Původně zamýšlená podoba této Predátorovy superschopnosti by tak nejspíše přinesla více problémů než pozitiv, a tak si autoři nejspíše budou muset vystačit jen s předpřipravenými samply.

Ale je to škoda, když se zamyslím nad tím, jakým způsobem spolu hráči komunikují, dalo by se s tím užít hodně legrace.