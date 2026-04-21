Capcom dokázal prorazit se zcela novou značkou. Pragmata vyšla 17. dubna na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž za pouhé dva dny se celosvětově prodalo přes milion kopií.
„Zcela nová značka Pragmata byla vyvinuta především týmem mladších vývojářů ze společnosti Capcom, kteří vytvořili inovativní herní zážitek spojením akční hry s logickými prvky v jedinečném světě ovládaném umělou inteligencí,“ uvedl Capcom, který si dále pochválil svoji multiplatformní strategii i vydání dema, čímž oslovil širší skupinu hráčů.
Ve dvou se to lépe táhne
Měsíční základna Cradle náhle přestala komunikovat se Zemí. Skupina techniků, mezi nimiž je i hlavní hrdina Hugh, vyráží zjistit, co se stalo. Měla to být rutinní mise, jenže teď jsou všichni ostatní mrtví. Hughovi jde navíc po krku humanoidní robot, kterému přeskočilo. Vypadá to, že zbraně mu neublíží. Naštěstí se na scéně objevuje Diana, pokročilý android v těle malé dívenky, která mu pomůže nepřátele hacknout.
Funguje to následovně. Proti vám vyráží do boje robot. Když do něj střelíte, nic moc se nestane. Zmáčknete tedy tlačítko pro hackování. Objeví se mřížka, na níž je startovní bod a cílový bod. Je na vás, zda cestou pobíráte nějaké další bonusy, a zvýšíte tak ve výsledku účinnost svých zbraní vůči tomuto nepříteli. Vtip je v tom, že zatímco hackujete, nepřítel nelení a snaží se vás zabít. Žádná pauza, musíte hezky pěkně uhýbat a zároveň hackovat.
Pragmata boduje ovšem ještě v jedné rovině, a to vztahem mezi Hughem a Dianou. Ostatně řada hráčů a hráček přiznala, že je hra donutila přemýšlet o založení rodiny. Takovéto diskuze se objevují napříč různými sociálními platformami. Jeden z příspěvků v nadsázce říká, že japonská vláda chce tímto způsobem (skrze hru od Capcomu) bojovat s nízkou porodností.
„Mezi Dianou a Hughem nastanou mnohé situace ve kterých se nejspíš pozná kdejaký rodič. To je něco, co jsem snad v tak realistické míře neviděl v žádné hře. S tím, jak spolu prožijí nejednu nesnáz, se také utužuje jejich pouto a pokud nejste z kamene, tak i váš vztah k nim,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.