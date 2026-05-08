Aktuálně se daří novému sci-fi dobrodružství Pragmata i dalšímu dílu z fantasy série Heroes of Might and Magic (HOMAM), která si dala více než deset let pauzu.
Ve sci-fi Pragmata vyrážejí hráči na měsíční základnu Cradle, aby zjistili, proč přestala komunikovat se Zemí. Měla to být rutinní mise, jenže teď jsou všichni mrtví. Hughovi jde navíc po krku humanoidní robot, kterému přeskočilo. Vypadá to, že zbraně mu neublíží. Naštěstí se na scéně objevuje Diana, pokročilý android v těle malé dívenky, která mu pomůže nepřátele hacknout.
To je ostatně i jedno z lákadel hry – nepřátelské roboty je třeba hackovat v reálném čase, což možná zní divně, ale je to hodně adrenalinové a zábavné. Pragmatu si však hráči zamilovali kvůli něčemu jinému – hlubokým rodičovským vztahem mezi Hughem a Dianou. Po šestnácti dnech od vydání hra slaví krásné dva miliony prodaných kopií, což je paráda.
„Mezi Dianou a Hughem nastanou mnohé situace, ve kterých se nejspíš pozná kdejaký rodič. To je něco, co jsem snad v tak realistické míře neviděl v žádné hře. S tím, jak spolu prožijí nejednu nesnáz, se také utužuje jejich pouto a pokud nejste z kamene, tak i váš vztah k nim,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
🎉 PRAGMATA has sold over 2 million copies worldwide! 🎉— PRAGMATA (@PRAGMATAgame) May 7, 2026
Ještě jedno kolo
Naproti tomu kdokoliv, kdo pracuje na dalším dílu Heroes of Might and Magic, to má neskutečně těžké. Třetí díl se hraje dodnes a pro mnohé zůstane už asi navždy nepřekonán.
Zdá se však, že spíše menší studio Unfrozen dokázalo zaujmout i řadu letitých fanoušků. Jejich díl nazvaný Heroes of Might and Magic: Olden Era pokořil za méně než 24 hodin v předběžném přístupu hranici 250 tisíc prodaných kopií, čímž se zcela zaplatil vývoj.
Tři dny po vydání už hlásili půl milionu prodaných kopií, o další den později už vydavatel potvrdil 650 tisíc prodaných kopií. Hodnocení na Steamu je v tuto chvíli 89 % se štítkem „velmi kladné“. Podrobné první dojmy připravujeme.
„Vývojáři pilně shromažďují a zpracovávají zpětnou vazbu od hráčů; dosud vydali tři aktualizace a další budou následovat. Kompletní plán vývoje pro fázi předběžného přístupu bude zveřejněn později,“ uvedl vydavatel.