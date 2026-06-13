Robotí holčičky z nových her dráždí publikum, nevypadají až příliš dětsky?

Vývojáři skvělé akce Stellar Blade jsou na kritiku už dávno zvyklí. Kvůli její nebývale sexy hrdince museli opakovaně vysvětlovat, že nejsou jen nadržení „panicové, co nikdy neviděli skutečnou ženu“, ale že ji naopak přesně vytvořili podle skutečné modelky (o kauze jsme psali tady).
Na druhou stranu si v korejském studiu ShiftUp z kritiků nic nedělají, proč by také. Hra se prodávala nad očekávání skvěle, její režisér Kim Hjong-tche je díky ní dolarovým milionářem, který dostal vyznamenání od prezidenta, všichni ostatní zaměstnanci pak k zaslouženým odměnám dostali i tehdy zbrusu nové konzole PS5 Pro.
Že se Stellar Blade dočká pokračování, bylo všem jasné, minulý týden jsme z něj mohli konečně vidět i první ukázku. A rozhodně nezklamala, autoři jsou si moc dobře vědomi, kdo je jejich cílovým publikem a jak ho uspokojit, takže hrají pěkně na jistotu. Opět půjde o přímočarou akční jízdu v postapokalyptickém sci-fi světě, kde se pěkně zblízka budete muset prosekat skrze zástupy děsivých monster.
Jedna zásadní změna tu ovšem je – místo sexy Evy budeme tentokrát hrát za novou postavu Evie. Ta není o nic méně krásná, ale na první pohled je výrazně mladší. A to až tak moc, že je to některým lidem nepříjemné. I tato postava se totiž obléká do sexy kostýmků a po většinu hry jí budeme koukat na detailně vymodelovaný zadek. Lidé se proto na diskusních fórech přou, jestli nejde o zbytečnou sexualizaci nezletilých, jiní rovnou mluví o hře pro pedofily.
Pravdou je, že Asiaté své hrdiny rádi zpodobňují velmi mladé, až dětsky vypadající, kvůli čemuž se občas dostávají i do problémů se západními zákony (viz náš článek). To je prostě součást tamní kultury a u klasických JRPG se už dávno nikdo nepodivuje nad tím, že osud celého lidstva nesou na bedrech hrdinové tak mladistvého vzhledu, že by jim alkohol neprodali snad ani v Penny. K celé kauze se vyjádřil třeba i známý streamer Asmongold, podle něhož nelze zpochybnit, že Evie je dítětem.
Tvůrci jsou si kontroverze samozřejmě vědomi, zdůrazňují však, že jde o tvůrčí zájem. „Evie jsme záměrně navrhli tak, aby byla menší a vypadala o něco mladší, ale zároveň jsme se snažili, aby bojovala velmi drsným stylem a vyzařovala z ní chladná, stylová osobnost,“ říká Kim Hjong-tche s tím, že chtěli dát hráčům nový zážitek. Evie kvůli svému menšímu vzrůstu jednoduše bude muset bojovat jiným stylem, bude rychlejší a mrštnější.
Morální stránka je pak ještě o něco komplikovanější, protože technicky vzato nejsou obě „Evy“ skutečnými ženami, ale pro boj sestrojené androidky. Zatímco kultovní sci-fi spisovatel Philip K. Dick se tak už v minulém století zamýšlel nad tím, jestli „sní androidé o elektrických ovečkách“, internetové publikum se v roce 2026 hádá o tom, jestli je ok masturbovat nad dětsky vypadajícími roboty.
Jakkoliv to zní absurdně, není to poprvé, co toto téma v letošním roce rozděluje společnost. Podobné vášně vzbuzuje i androidka Diana z nečekaného hitu Pragmata. Ta vypadá jako plus minus desetiletá holčička a má v hráčích vzbuzovat ochranářské pudy, jako to známe například ze série God of War nebo The Last of Us. Jenže na některé jedince působí úplně jinak než tvůrci zamýšleli, a tak je internet plný vyzývavých, neřkuli rovnou erotických obrázků s Dianou v hlavní roli.
Internetové pravidlo 34, které tvrdí, že pokud něco existuje, existuje o tom i porno, nepřipouští žádné výjimky, a i když se to vývojářům velmi nelíbí, nemůžou s tím nic dělat. Autor Bioshocku Ken Levine by mohl vyprávět. Takže pokud jste se někdy zamýšleli, proč v některých hrách vůbec nejsou děti (například i v tuzemském Kingdom Come: Deliverance), tak vězte, že to není jen proto, aby na nich nebylo možné páchat násilí.