Na co umělou inteligenci? Postavy ve hrách by mohli ovládat chudí lidé

NFT (non-fungible tokens, nezaměnitelné tokeny) jsou v herním průmyslu stále častějším tématem. Co na tom, že se hráčům nelíbí a nepřinášejí jim nic, co by jejich zážitek nějak obohatilo, vydavatelé v nich vidí snadný zdroj obrovských příjmů.

Vývojáři Stalekra 2 z plánované implementace NFT rychle vycouvali.

Jejich základní myšlenka je v tom, že hráči budou za čas strávený ve hře odměňováni unikátními virtuálními předměty, případně si je budou sami vyrábět, a pak s nimi budou volně obchodovat. Vývojáři si pak z každé transakce něco málo ukousnou pro sebe. Díky kryptoměnám tak může vzniknout samostatná ekonomika, kdy většina lidí bude do hry investovat, zatímco ostatní si tímto způsobem dokážou i nějaké peníze vydělat.

Bohužel, zatím žádné vydavatelství nedokázalo vymyslet způsob, jak veřejnost přesvědčit, aby takové hry chtěla hrát. Pohořeli autoři Stalkera (viz náš článek), legendární Team 17 (viz náš článek) i třeba jeden z nejoblíbenějších herních dabérů Troy Baker (viz náš článek). Fiaskem skončil i pokus Ubisoftu, v rozhovoru pro server Finder se ovšem jeho zástupci nechali slyšet, že hráči „prostě jen nerozumějí přínosům, které NFT mají“.

Další pokusy pak stále přibývají. Studio Square Enix se dokonce zbavilo svých legendárních značek, jako jsou Deus Ex a Tomb Raider, a v NFT vidí budoucnost (viz náš článek). Nejdál zatím došlo asi vietnamské studio Sky Mavis se svou hrou Axie Infinity.

Ve Square Enix v NFT tak věří, že prodali i značku Tomb Raider.

Zjednodušeně řečeno jde o variaci na Pokémony, kdy je každá příšerka definována záznamem v blockchainu. Lidé pak s nimi navzájem bojují, vylepšují je a samozřejmě mění, z čehož plynou provozovatelům zisky. Problém je v tom, že většinu z více než 2,7 milionu hráčů tvoří mladí Filipínci, kteří organizováni v tzv. gildách za mrzký plat „farmaří“ příšerky ve velkém a pak je obratem prodávají bohatším hráčům, kteří nemají čas na to, aby si je obstarali vlastními silami. Ano, v chudé zemi je to pro mnohé vítaný přivýdělek, na druhou stranu jde přímo o ukázkovou definici toho, co americký sociolog a mediální kritik Herbert Schiller nazval digitální kolonizací.

Nejde přitom o úplnou novinku, na stejném principu už v předminulé dekádě fungovaly čínské „zlaté doly“ ve World of Warcraft, během ekonomické krize před pěti lety se pak k tomuto druhu obživy ve velkém uchýlili i Venezuelané (viz náš článek).

Článek o farmaření v Runescape se dokonce objevil i ve venezuelských novinách.

Jenže v těchto případech šlo o nechtěné zneužívání systému, proti kterému se tvůrci her snažili aktivně bojovat, zatímco myšlenka NFT a systému „hraj, abys vydělal“ (play to earn) podobné praktiky vyloženě podporuje. A co hůř, prostým organizováním nízkopříjmových skupin obyvatel do těžebních jednotek to skončit nemusí.

Svoji vizi budoucnosti herního průmyslu nastínil pro magazín Rest of World konzultant Mikhai Kossar ze společnosti Wolves DAO, která vývojářům pomáhá implementovat NFT mechaniky už během návrhu základních herních mechanismů.

„Díky levné pracovní síle v rozvojových zemích byste mohli použít lidi třeba z Filipín jako NPC, skutečné NPC ve vaší hře,“ řekl doslova, a aby nedošlo k mýlce, ještě si přisadil: „Prostě by jen tak zalidnili svět, možná by dělali náhodnou práci nebo jen chodili sem a tam, rybařili, vyprávěli příběhy, byli by prodavači, možné je opravdu všechno.“

Mohli by ve hře chudí povstat proti bohatým?

Vypadá to jako hodně černý humor ve stylu satirické aristokracie ve Falloutu 76 , která nahání „neplatiče“ (viz náš článek), bohužel tentokrát je to zřejmě myšleno vážně.

Samozřejmě, západní svět dlouhodobě zneužívá levné pracovní síly v méně rozvinutých státech a náš blahobyt je vykoupen potem, krví a slzami lidí pracujících v nehumánních podmínkách. Jenže zatímco tlak veřejnosti pomalu nutí nadnárodní korporace ke změnám (alespoň na oko), pan Kossar chce naopak novodobé otrokářství přenést i do digitálního světa.

Zatímco ti bohatí by tedy trávili svůj čas plněním zábavných úkolů, chudý plebs by se jim za almužnu staral o co nejrealističtější zábavu. Něco jako do kostýmů navlečení maskoti, kteří pro pobavení davů ochotně pózují na fotkách v Disneylandu, jen v daleko větším měřítku.

I když ponecháme sociologický aspekt stranou, samotná snaha obohatit herní zážitek o transakce se skutečnými penězi je diskutabilní.

Už na mnohých mobilních free 2 play klikačkách vidíme, že více než o zážitky, překování výzev a společně strávený čas s přáteli se z hraní stává jen jiná forma gamblingu, která více než radost vyvolává výčitky a pocity povinnosti.

Ale co, do her pro jednoho hráče půjde NFT mechaniky implementovat jen obtížně, takže o jejich osud se snad obávat nemusíme.