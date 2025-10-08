Simulátor čištění špíny nalákal miliony, brzy vyjde druhý díl

Ondřej Zach
  12:25
Chopíte se vysokotlakého čističe, takzvané vapky, a pustíte se do čištění všeho možného. Okamžitě viditelný výsledek odvedené práce pak přináší vítané uspokojení a relaxaci.

V rámci videoher jsme už zvyklí na pestrou paletu všemožných simulátorů. A zatímco takový simulátor kamene, nahrávací obrazovky či důchodového života patří k těm bizarnějším, najde se řada méně tradičních kousků, které se v herním průmyslu výrazně prosadily. Mezi ně patří i značka PowerWash Simulator.

PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2
25 fotografií

Kolega hru ve své recenzi přirovnal k omalovánkám pro dospělé. Čistíte špinavá auta, domy či celou stanici metra a sledujete, je se objekt či celé místo probouzí k životu. K čištění se používá vapka, hráč si podle potřeby přepíná různé nástavce či používá další čistidla. Že o něco takového je zájem, dokládá už víc než 17 milionů hráčů od vydání v roce 2022.

PowerWash Simulator 2 kráčí v důvěrně známých šlépějích a vychází 16. října, tentokrát však pouze na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Staré konzole už jsou ze hry.

PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2

Fanoušci se mohou těšit na nové úkoly, nástroje a místa. Dále se budou moct pustit do dekorování vlastní základny a samozřejmě nesmí chybět ani kočky, které lze pohladit. Hrát půjde také v kooperaci online i na rozdělené obrazovce. A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, na Steamu je dostupné demo se dvěma úrovněmi.

„Relaxace v PowerWash Simulatoru je podmíněna tím, že to se hrou moc nepřeháníte. Pravidelně mi zhruba po hodině hraní došla energie a najednou jsem měl pocit, že už neodpočívám, nýbrž pracuji. Zvládnout jednu celou větší misi na jeden zátah už je v podstatě stejná otrava jako grindování v nějakém JRPG,“ napsali jsme v recenzi původního PowerWash Simulatoru.

Témata: simulátor, Steam

8. října 2025  12:25

