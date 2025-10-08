V rámci videoher jsme už zvyklí na pestrou paletu všemožných simulátorů. A zatímco takový simulátor kamene, nahrávací obrazovky či důchodového života patří k těm bizarnějším, najde se řada méně tradičních kousků, které se v herním průmyslu výrazně prosadily. Mezi ně patří i značka PowerWash Simulator.
Kolega hru ve své recenzi přirovnal k omalovánkám pro dospělé. Čistíte špinavá auta, domy či celou stanici metra a sledujete, je se objekt či celé místo probouzí k životu. K čištění se používá vapka, hráč si podle potřeby přepíná různé nástavce či používá další čistidla. Že o něco takového je zájem, dokládá už víc než 17 milionů hráčů od vydání v roce 2022.
PowerWash Simulator 2 kráčí v důvěrně známých šlépějích a vychází 16. října, tentokrát však pouze na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Staré konzole už jsou ze hry.
Fanoušci se mohou těšit na nové úkoly, nástroje a místa. Dále se budou moct pustit do dekorování vlastní základny a samozřejmě nesmí chybět ani kočky, které lze pohladit. Hrát půjde také v kooperaci online i na rozdělené obrazovce. A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, na Steamu je dostupné demo se dvěma úrovněmi.
„Relaxace v PowerWash Simulatoru je podmíněna tím, že to se hrou moc nepřeháníte. Pravidelně mi zhruba po hodině hraní došla energie a najednou jsem měl pocit, že už neodpočívám, nýbrž pracuji. Zvládnout jednu celou větší misi na jeden zátah už je v podstatě stejná otrava jako grindování v nějakém JRPG,“ napsali jsme v recenzi původního PowerWash Simulatoru.