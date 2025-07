Potvrdit „Je mi více než 18“ už nestačí. Herní web chystá přísnější kontrolu

Internetová stránka Nexus Mods byla založena v roce 2007 a od té doby se etablovala jakožto hlavní distribuční centrum neoficiálních modifikací počítačových her. Dnes má už přes 30 milionů registrovaných uživatelů, kteří si tam mohou stáhnout přídavky do více než tří tisíc titulů.

Neoficiální modifikace často do her přidávají spoustu nového obsahu. Mezi ty dlouhodobě nejpopulárnější ale patří ty, které hlavní postavy svlékají donaha.

Samotné modifikace mohou nabírat mnoha podob, od jednoduchých grafických vylepšení nebo cheatovacích nástrojů až po gigantické projekty, které si ničím nezadají s velkými komerčními tituly.

Jak už to tak na internetu bývá, největší popularitu vzbuzují ty erotické, které svlékají virtuální postavičky donaha. Tvůrci modifikací jsou v jejich přípravě tak zdatní, že mají příslušné 3D modely připravené ještě dříve, než se hry oficiálně objeví v obchodech (viz náš článek), maximálně do pár dnů od vydání (viz náš článek).

Nexus vždy vyznával poměrně volná pravidla, co se zobrazení erotiky týče, opravdové pornografii se ale vždy vyhýbal (od toho tu jsou jiné servery, jako například Lovers Lab).

Nexus Mods je poměrně benevolentní, ale pro opravdovou pornografii musíte jinam.

Nexus Mods byl dlouhé roky rájem všech fanoušků uživatelské tvorby, všeobecná polarizace společnosti však nakonec dorazila i tam. Zakladatel stránky Robin Scott byl v posledních letech hodně kritizován kvůli zakazování obsahu, který se nějakým způsobem vyhraňoval vůči pomyslným „woke“ hodnotám. Části komunity se nelíbilo, když například nechal smazat modifikace, které ze Spider-mana odstranily všechny vlajky hrdosti, v God of War „vybělily“ černošskou postavu Angrbody nebo naposledy v remasteru Oblivionu nahradily genderově neutrální výraz „typ postavy A a B“ srozumitelnějším termínem „mužská a ženská postava.“

Nahotinky nevadí, ale modifikace, která ze hry Spider-man odstranila duhové vlajky hrdosti, u provozovatelů Nexus Mods narazila.

Vzhledem k agresivnímu tónu, v jakém se podobné debaty na internetu vedou, nakonec Scott dospěl k rozhodnutí, že už na další provoz stránky nemá chuť a své životní dílo prodal společnosti Chosen. Ta mezi hráči nemá příliš dobrou pověst, v minulosti totiž hrdě propagovala neoblíbené trendy jako mikrotransakce nebo NFT tokeny. Během přebírání Nexus Mods se ovšem její zástupce nechal slyšet, že v tomto případě žádné agresivní monetizování neplánuje a stránka bude pokračovat ve stejném duchu jako dosud. To byl ale zjevně prázdný slib, protože důležité změny už jsou za rohem.

Téma modifikací se nedávno znovu objevilo na titulcích většiny herních médií v souvislosti s vydáním PC verze lechtivé akce Stellar Blade. Ta už v prodejní verzi nabízí pro hlavní hrdinku Eve spoustu sexy oblečků, moddeři se ale na ní podle očekávání pořádně vyřádili a stáhnout si tak můžete desítky různých hanbatých vylepšení. A to velmi snadno, stejně jako na většině serverů pro dospělé vás od hanbatého obsahu dělí jen snadno překonatelná „závora“ spočívající v tom, že uživatel musí potvrdit plnoletost.

Jde o banální formalitu, kterou už lidé odklikávají automaticky a její přítomnost si uvědomí snad jen ve chvíli, když se omylem ukliknou. Nebo jste snad někdy slyšeli o mladistvém, který v ten moment nezalhal a místo opravdových nahotinek se šel se raději ukájet k Pobřežní hlídce, Xeně nebo Vražednému pobřeží, tak jako my, co jsme si prošli pubertou v 90. letech?

Lhát už ovšem brzy nebude tak snadné, správci stránky totiž varují, že do budoucna budou vyžadovat daleko bytelnější ověření. Jakou bude mít formu těžko říct, představa, že budou lidé kvůli stahování hanbatých textur skenovat své občanky nebo poskytovat údaje k platebním kartám je naivní, nějaké řešení se však musí najít. Provozovatelé se totiž hájí tím, že nejde o jejich výmysl, ale tuto povinnost jim ukládají nově schválené regulace Evropské unie (uživatelů mimo EU a Velikou Británii se tedy úprava týkat nebude).

Erotickým modifikacím není ušetřena prakticky žádná hra. Dokonce ani pixelartový simulátor farmaření Stardew Valley.

Že je přísnější ověřování nutné ostatně uznává i sám Smith, který je dle svých slov jen rád, že už tento problém nemusí řešit. Kromě změny přihlašování je totiž potřeba řešit i veškerý potenciálně závadný obsah a komentáře, které na stránky mohou přidávat samotní uživatelé.

Pro Nexus Mods to představuje veliký problém, pro fanoušky už ovšem daleko menší. Buď se naučí používat VPN, nebo hledat kýžený obsah na méně oficiálních místech. Modifikace jako takové budou určitě vznikat dál.