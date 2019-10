Postal se vrací a s ním i močení na mrtvoly a týrání zvířat

Těžko v celé herní historii hledat více nenáviděnou sérii, než je Postal. První díl z roku 1997 umožňoval zabíjení bezbranných civilistů a v poslední misi měl hráč za úkol vystřílet základní školu (byť je nutné říct, že k ničemu takovému nakonec nedošlo a z hlediska příběhu tato scéna dávala smysl), druhý sice nabídl daleko odlehčenější atmosféru, o to nechutnější však byl jeho obsah.

Více než o hratelnost šlo autorům o hledání hranice, kam ještě mohou zajít, než bude jejich hra nadobro zakázaná. A tak v ní bylo možné strčit pistoli kočce do zadku a použít jí jako tlumič nebo hasit zapálené oběti proudem moči. I takové tituly si najdou publikum a Postal 2 zaznamenal solidní úspěch. Dokonce se dočkal i pěti samostatných datadisků a filmové adaptace od Uweho Bolla, která si v jistých kruzích získala až kultovní status.

Všechno zabíjení, zvracení, čůrání a prdění, které tvoří hlavní náplň Postalu, se však jednou muselo okoukat, což si bohužel autoři z Running with Scissors neuvědomili. Třetí díl z roku 2011 postavený na úplně stejných principech byl absolutním průšvihem. Ne že by ty předchozí sbíraly kdovíjaká hodnocení, ale 24 % na Metacriticu už je přeci jen úlet.

Dávalo by smysl, že to nyní autoři zkusí jinak. Ale ne, a tak mám tu pochybnou čest vám představit Postal 4: No Regerts (ne, nejde o překlep), který si můžete vyzkoušet v rámci režimu předběžného přístupu.

Na co se můžete těšit? Na nic. Hra na první, druhý ani žádný další pohled nenabízí vůbec nic nového. Navíc vypadá skoro stejně ošklivě. Jedinou novinkou je nový dabér hlavního hrdiny, kterým není nikdo jiný než hlas samotného Duke Nukema Jon St. John. Za 15 eur nám to přijde málo. Ano, hra je dosud v early access a tak se autoři ohánějí tím, že zábavné věci teprve musí dodělat, ale to nám v tuto chvíli moc nepomůže. Pokud nejste youtuber, který se chce hře v přímém přenosu vysmát, nemá vám Postal 4 aktuálně co nabídnout.