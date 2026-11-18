Před 23 lety se mladý šlechtic Samuel Gordon přišel na panství Black Mirror vyrovnat se zlem minulosti a v podstatě také sám se sebou. „Posel Smrti je jedna z mála adventur, v níž jsou dialogy, puzzly a manipulace s předměty zastoupeny v takřka ideálně vyvážené formě,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.
Připravovaná novinka Pouto krve se odehrává v roce 1828, tedy dávno před dobrodružstvím Samuela Gordona. Jednoho z hlavních hrdinů, Joshuu Gordona, s ním ovšem nespojuje jen rod a jméno, ale také dávná kletba. Edinburgh totiž i v roce 1828 obchází strach, neboť zde proběhlo několik únosů a vražd. Druhou herní postavou bude detektiv Norton.
Pouto krve se odkazuje na původní hru nejenom příběhem, ale i zpracováním. „Pamětníci si jistě povšimnou, že způsob vedení rozhovoru, interakce či práce s inventářem vyloženě vychází z tamního zpracování,“ vysvětlují tvůrci.
„Jak už to však v adventurách bývá, postup nebude zrovna přímočarý, a proto bude potřeba hbitého jazyka či důvtipu. Hráči budou navštěvovat a prozkoumávat různorodé lokace, zabředávat do rozhovorů a získávat informace či hledat využití pro předměty, které si uložili do inventáře, a tím řešit hádanky, aby se dostali dál.“
Co se technické stránky týče, hra zprostředkuje grafiku až v rozlišení 4K a nabídne střídání denní doby či efekty počasí. Česká verze bude obsahovat i dabing, v němž uslyšíme například Aleše Procházku (Joshua Gordon) či Martina Stránského (detektiv Norton).
V krátké ukázce gameplaye se Joshua Gordon vydává do farnosti Warmhill, kterou fanoušci dobře znají z původního Posla smrti, ve snaze dostat se do rodinné krypty. Datum vydání nebylo prozatím oznámeno.