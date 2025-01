Chystá se další díl legendárního Posla Smrti, za víkend vybral přes milion

Posel Smrti zůstává i po dvaadvaceti letech od vydání jednou z nejlepších českých her vůbec. Co se týče celkových prodejů, nemůže se samozřejmě rovnat s populárnějšími značkami jako ArmA, Beat Saber nebo Factorio, jeho význam pro okrajový žánr adventur však dokazuje fakt, že se dočkal stejné péče jako třeba Mafie, tedy dvou pokračování a remaku prvního dílu. Nic z toho už ovšem nevznikalo u nás, značku totiž po prvním díle přebrali Němci.

Vývojáři si nejprve loni ověřili zájem o značku na remasterovaném soundtracku.

Onen remake ovšem dopadl naprosto příšerně (viz naše recenze), proto se už tak nějak mělo za to, že značka skončila v propadlišti dějin, ovšem naštěstí se tak nestalo. Jeden z původních vývojářů Zdeněk Houb si loni na remasteru původního soundtracku vyzkoušel, že zájem o Posla tu stále je, a tak teď na portálu Hithit žádá fanoušky o příspěvek v crowdfundingové kampani na další plnohodnotný díl. A žádá velmi úspěšně, za pouhé čtyři dny od zveřejnění projektu už vybral přes 1,3 milionu, což znamená, že Posel Smrti: Pouto krve bude. Ideálně by však potřeboval miliony tři, aby mohly být zúročeny všechny scenáristické nápady a hra tak byla větší. Vzhledem k tempu přibývajících peněz je docela pravděpodobné, že se to podaří, pomoct ale můžete i vy na této stránce.

A o čem že to bude? Ve skutečnosti nejde o pokračování, ale prequel prvního dílu, kde bychom se měli skrze novou postavu Joshuy Gordona dozvědět víc o kletbě tohoto významného rodu. Odehrávat se bude v Edinburghu a bude navázaný na skutečný případ tajemných vražd a únosů, které toto skotské město sužovaly v první polovině devatenáctého století a nebyly nikdy uspokojivě vyšetřeny.

Na projektu bude spolupracovat několik původních vývojářů, ale třeba i autor posledních dílů Poldy Petr Svoboda (naštěstí nikoli na scénáři, ale na tvorbě enginu a dalším programování) nebo adventurní matador Petr Ticháček (mimochodem autor naší dobové recenze).

Hithitová kampaň končí 23. února, samotná hra ale datum vydání ještě nemá ani přibližné.