Popelář našel v odpadcích funkční herní PC s celkem solidní konfigurací

O pravdivosti lidového pořekadla „Pro jednoho odpad, pro druhého poklad“ se přesvědčil americký popelář, vystupující na síti Reddit pod přezdívkou Siezio. V rubrice věnované počítačovým hrám se pochlubil neobvyklým nálezem, na který narazil během výkonu svého náročného povolání – vyhozenou počítačovou skříň obsahující výkonný herní hardware.

S obsahem článku to tak úplně nesouvisí, ale při hledání vhodného ilustračního obrázku jsem zjistil, že existuje minimálně 20 popelářských her.

Za procesorem AMD Ryzen Threadripper 3970X a grafickou kartu GeForce RTX 2080 Ti byste před nějakými 5 lety utratili více než 50 tisíc, dnes už je nové koupit lze jen obtížně, ale v bazarech by se daly sehnat za zhruba 15 tisíc. Siezio samozřejmě předpokládal, že jde o nějakým skrytým způsobem znehodnocené kusy, například vlivem vody nebo extrémní teploty, přesto mu to nedalo a odnesl si je domů. Pečlivě je očistil isopropylalkoholem, nechal dva dny osychat, poté je zkusil připojit k novému zdroji a... ono to kupodivu fungovalo.

Siezio svůj redditový příspěvek smazal, protože vzbudil veliký ohlas, zřejmě se bál, že by mohl vzbudit pozornost zaměstnavatele, dost možná totiž přivlastněním odpadků porušil nějaká interní pravidla. V původním textu však zmiňoval, že to není zdaleka poprvé, co se takto snadno obohatil. Lidé prý často vyhazují věci, které lze snadno opravit, doma už tak má například vrtačku, motorovou pilu i kompletní výbavu nářadí pro opravu auta.

Každopádně je jistě pozitivní, že toto staré železo neskončilo někde na skládce a ještě může nadělat spoustu radosti, vcelku v pohodě rozhýbá třeba i takový Cyberpunk. Na rovinu – je to mnohem lepší, než mám sám doma.