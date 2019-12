Kongresman zpronevěřil miliony, kupoval videohry i letenky pro králíky

Kauza se táhne již od února 2017, kdy agenti FBI vtrhli do jeho kanceláře a zabavili počítače a finanční výkazy, které se týkaly jeho volební kampaně do kongresu. Na veřejnost se tato informace dostala o půl roku později, kdy byl Hunter i s manželkou Margaret oficiálně obviněn z trestných činů podvodu, padělání úředních záznamů, zneužití finančních prostředků určených na politickou kampaň a zločinného spolčení.

Sice známe jména dvou jeho králíků, ovšem za jaké hry kongresman utrácel už ne.

Podle obžaloby manželé v letech 2009–2016 používali erární finanční prostředky pro soukromé účely. Na tom by samo o sobě nebylo nic tak zvláštního, ostatně politici lžou a kradou napříč celým světem. Zajímavé ale je, za co peníze utráceli.

Na Bonuswebu najdete tento článek proto, že přesně 1 302 dolarů (přibližně 30 000 korun) Hunter utratil na distribuční platformě Steam. Při průměrné ceně novinky za zhruba 60 dolarů je to nějakých 22 her, což v průběhu sedmi let není až tolik. Ze seznamu útrat, který obsahuje například pobyty v hotelích, jídlo, oblečení, nehtové studio a další potřeby běžného života, ale kromě her nejvíce vyniká 600 dolarů (necelých 14 000 korun), které rodina utratila za letenky pro domácí králíky.

Vzhledem k faktu, že mu nyní hrozí pět let vězení a pokuta čtvrt milionu dolarů, takového rozhazování asi dnes Hunter lituje. Pod tlakem pak naplno ukázal svůj charakter a jako hlavního viníka označil svoji ženu, která prý vše naplánovala. I kdyby se to třeba nakonec ukázalo jako pravda, skandál politik nedokázal ustát a tak slíbil, že po svátcích nabídne svoji rezignaci. Političtí komentátoři si povšimli, že tak udělá až poté, co mu přijde na účet ještě jedna výplata. Žádný div, že se bývalý zástupce státního žalobce Jason Forge o manželském páru vyjádřil slovy „blbá a blbější“.