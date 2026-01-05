Letos vyjde Polda 8. Koukněte na nové obrázky, jeden je hodně nostalgický

Ondřej Zach
  10:10
Letos v březnu tomu budou dva roky, co tvůrci oblíbených českých her Polda vybrali za pouhý den v rámci komunitního financování přes milion korun na vznik nového dílu. Nyní poodhalili pár nových detailů a další obrázky.
V rámci kampaně na platformě Hithit se nakonec podařilo vybrat téměř 2,5 milionu korun na vznik Poldy 8. Autoři nyní potvrdili, že i nadále platí dříve oznámené datum vydání, tedy čtvrtý kvartál letošního roku.

Z dřívějška víme, že tvůrci opět vsadí na osvědčené prvky, jako jsou typický humor, minihry a ručně malovaná pozadí. Tentokrát ovšem opustí svět celebrit a zahrajeme si rovnou za tři postavy. Pankráce, kterého hned na začátku hry unesou, bude ho hledat Monika z minulého dílu. Zapojení více hrdinů má svůj důvod – hlavní hrdina Pankrác se totiž v osmém díle rozloučí, protože Luďka Sobotu bohužel dabing už hodně vyčerpává.

A co je nového? Níže se můžete podívat na tři nová pozadí, fanoušci série si u toho prvního určitě nostalgicky zavzpomínají.

„A kam mě tentokrát osud (a scenáristi) zavlečou? Hned na začátku se vrátíme do Lupan – místa, kde jsem řešil svůj první velký případ. Takže pamětníci mají šanci si říct: ‚Hele, tohle už jsem někde viděl…‘ Pak už přijde čas na větší výlety,“ napsali tvůrci.

„Mrkneme do doby husitů, kde nebyla nouze o palcáty ani názory, skočíme na Antarktidu, kde se nachází jedna dost podezřelá tajná základna. A znovu se podíváme do pravěku i starého Egypta – míst, kde jsou záhady starší než moje pracovní metody. Na případu se maká, stopy se sbírají a další informace postupně vyplavou na povrch.Tak zůstaňte ve střehu – tohle vyšetřování teprve začíná.“

Moje vzpomínky na první české hry. Nejsou tak hrozné, jak by se mohlo zdát

Nedočkavým hráčům pak autoři vzkazují, že nechtějí vyložit všechny trumfy naráz, protože by pak nebylo co odhalovat.

Polda 1 – intro

Vstoupit do diskuse
