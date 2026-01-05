V rámci kampaně na platformě Hithit se nakonec podařilo vybrat téměř 2,5 milionu korun na vznik Poldy 8. Autoři nyní potvrdili, že i nadále platí dříve oznámené datum vydání, tedy čtvrtý kvartál letošního roku.
Z dřívějška víme, že tvůrci opět vsadí na osvědčené prvky, jako jsou typický humor, minihry a ručně malovaná pozadí. Tentokrát ovšem opustí svět celebrit a zahrajeme si rovnou za tři postavy. Pankráce, kterého hned na začátku hry unesou, bude ho hledat Monika z minulého dílu. Zapojení více hrdinů má svůj důvod – hlavní hrdina Pankrác se totiž v osmém díle rozloučí, protože Luďka Sobotu bohužel dabing už hodně vyčerpává.
A co je nového? Níže se můžete podívat na tři nová pozadí, fanoušci série si u toho prvního určitě nostalgicky zavzpomínají.
Tři nová pozadí z Poldy 8
„A kam mě tentokrát osud (a scenáristi) zavlečou? Hned na začátku se vrátíme do Lupan – místa, kde jsem řešil svůj první velký případ. Takže pamětníci mají šanci si říct: ‚Hele, tohle už jsem někde viděl…‘ Pak už přijde čas na větší výlety,“ napsali tvůrci.
„Mrkneme do doby husitů, kde nebyla nouze o palcáty ani názory, skočíme na Antarktidu, kde se nachází jedna dost podezřelá tajná základna. A znovu se podíváme do pravěku i starého Egypta – míst, kde jsou záhady starší než moje pracovní metody. Na případu se maká, stopy se sbírají a další informace postupně vyplavou na povrch.Tak zůstaňte ve střehu – tohle vyšetřování teprve začíná.“
Nedočkavým hráčům pak autoři vzkazují, že nechtějí vyložit všechny trumfy naráz, protože by pak nebylo co odhalovat.
