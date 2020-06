Legendární Polda vybírá od fanoušků peníze na sedmý díl

Polda působila zastarale už v roce 1998, kdy vyšel jeho první díl, že se jeho dobrodružství v prakticky nezměněné podobě dočkáme i ve třetí dekádě 21. století, by si tenkrát asi tipl málokdo. Otázkou je, jestli ještě dnes dokáže někoho oslovit.

Tenkrát k úspěchu stačilo vlastně jen to, že hra mluvila česky ústy známých herců, po všech ostatních stránkách zaostávala za svojí zahraniční konkurencí. Přesto se Polda dočkal celkem pěti pokračování, z nichž to poslední vyšlo v roce 2014 (viz naše recenze).

Grafický styl by měl být stejný jako u šestky. Tedy slušně udělaná komiksová pozadí s příšernými 3D modely postav.

Studio Zima Software však nechce známou značku nechat odejít na zasloužený odpočinek, a tak na portálu pro komunitní financování Hithit, spustilo kampaň na vznik sedmého dílu. Ten má pokračovat ve stylu (podle autorů prý povedeného) šestého dílu a namísto českých reálií bude parodovat světový showbyznys. Pro představu, největší bžunda minulého dílu bylo komolení známých jmen, a tak jsme se dočkali Baráka Obamy, Rafaela Nadávala či Johnyho Dreada. Jak už je patrné z podoby oficiálních stránek, toto bude čiré retro.

Celkem tvůrci žádají o 400 000 Kč, které potřebují na dodělání hry. To je na dnešní poměry opravdu málo, ovšem je nutné poznamenat, že Point & Click adventury jsou na výrobu jedním z vůbec nejjednodušších žánrů. Na druhou stranu, dabingu by se měly zúčastnit i dabérské celebrity v čele s Luďkem Sobotou, takže je jisté, že jde jen o vedlejší zdroj financování.

Za prvních pár hodin už autoři vybrali více než polovinu požadované částky a jelikož do konce kampaně zbývá více než 40 dnů, je zde solidní šance, že se jim to nakonec podaří. Přispět můžete na této adrese, kromě samotné hry si lze připlatit i za podložku pod myš, pizza party v Ústí nad Labem nebo „originál jednoho pozadí“.

Pokud vše dobře dopadne, měla by být hra k dispozici v říjnu příštího roku.