Piráti vývojáře Poldy nezastavili, chystá se remaster druhého dílu

Nakonec to s tím pirátstvím nebude u nás tak hrozné. Zatímco krátce po vydání sedmého dílu (naše recenze) jeho autor Petr Svoboda na internetech smutnil, že se hra krade tak moc, až už nejspíš nebude mít chuť ani peníze do dalšího vývoje, ani ne o půl roku později už je zas připravený do další práce.

Krátká pasáž v posledním díle prý měla úspěch a tak se stejně vylepšené podoby dočká celá dvojka.

Jeho příští hrou ovšem bohužel nebude posun k vážným adventurám, jak v této souvislosti několikrát zmiňoval, ale naopak návrat do minulosti. Konkrétně do roku 1999 – chystá totiž remaster druhého dílu, který patří k těm fanoušky nejoblíbenějším (viz hlasování našich čtenářů).

Pokud jste hráli letošního Poldu, jistě si vzpomenete na krátkou retro pasáž, kdy jsme dostali možnost vrátit se na pár minut do několika málo lokací ze dvojky. Přesně v tomto duchu bude pak provedený celý remaster. Tedy pardon, remáster, protože specifický humor Poldy zůstává stále stejný.

Srovnání „moderní“ a původní grafiky.

Původní lokace budou z rozlišení 640×480 povýšeny na širokoúhlé 4K, vylepšeny budou i všechny postavy a jejich animace. Jinak ovšem hra zůstane beze změny, ať už co se týče dabingu Luďka Soboty a dalších herců, hádanek i vtipů (viz naše původní recenze). Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik dnes publikum pochopí narážky na seriál Esmeralda nebo politiku Vladimíra Mečiara. Ale autoři se netají tím, že cílí především na pamětníky.

Aby celý remaster mohl vůbec vzniknout, musí se na něj nejprve vybrat dostatek peněz v hithitové kampani (odkaz). To by ovšem měla být jen formalita – hned první den od jejího spuštění už bylo dosaženo víc než poloviny z požadovaných 600 000. Dá se tak předpokládat, že brzy padne i limit na 850 000, který zajistí i financování bonusové kapitoly a vylepšené hudby.

Dokončení vývoje je plánováno na listopad 2023, minule ale došlo k odkladu zhruba o rok, takže toto datum určitě neberte za jistotu.