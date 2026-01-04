Na mé sušenky jsi chudý, smála se streamerka divákovi. Už zmizely z trhu

Slavná Pokimane se pokusila uplatnit i na trhu se zdravými pochutinami, ale neuspěla. Její značka Myma Snacks byla od počátku terčem kritiky, ať už kvůli ničím výjimečnému složení, tak i kvůli ceně. Tu přitom tehdy slavná streamerka obhajovala dost nekonvenčním způsobem.

Řada úspěšných streamerů královsky zbohatla ve velmi mladém věku, aniž by tak v životě poznala strasti běžných pracujících lidí. Některým z nich tento úspěch stoupl do hlavy a tak podobně jako řada rádobyhvězdných „kopaček“ dávají své bohatství bezostyšně na odiv, řada z nich ale s ním zachází odpovědněji. Například taková Amouranth protřele investuje, pořídila si například bezninovou pumpu.

Imane Anys, známá hernímu světu jako Pokimane, se zase pokusila uspět na trhu se sladkostmi. Její společnost Myna Snacks přišla v roce 2023 se sušenkami, co měly být zdravou alternativou klasickému „junk foodu“, kteří hráči videoher během svých seancí rádi konzumují. Jenže už od samotného začátku tento plán provázely problémy…

Nejprve se ukázalo, že navzdory údajně dvouletému vývoji ideálního složení se výsledek nijak výrazně neliší od toho, co už v obchodech tou dobou existovalo. Objevily se tak spekulace, že jde o stejné zboží, jen přebalené do lákavějšího obalu. A samozřejmě s adekvátně napálenou cenovkou.

Streamerka Pokimane už nemá příliš důvodů se na sušenkami Myna usmívat.

Cena 28 dolarů (tehdy cca 600 korun) za čtyři sta gramů nadzvedla hodně obočí a vyvolala velké diskuse. Situaci moc nepomohla ani samotná Pokimane, když jednoho z těch, co cenu kritizovali, nazvala chudákem (psali jsme tady). I když se sice později omluvila, reputaci značky to příliš nepomohlo. A tak to dopadlo, jak už dopředu mnozí tušili…

I když to nikdo oficiálně neřekl, dnes už sušenky nikde neseženete, sociální sítě Myra Snacks jsou mrtvé a CEO společnosti už dělá jinde. Tuto kapitolu už tedy můžeme považovat za uzavřenou.

Spojení streamerů a „dobrůtek“ je přitom docela dobrý nápad, pro specifickou cílovku jde o daleko lákavější osobnosti, než jsou třeba sportovci nebo zpěváci. Úspěšných spoluprací už bylo mnoho, například loni poskytl kontroverzní Logan Paul jméno nápojům Prime, již brzy na trh vstoupí brambůrky Doritos s příchutí IShowSpeed.

