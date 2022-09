Krásná streamerka Pokimane omezí vysílání na Twitchi a končí s videohrami

Šestadvacetiletá kráska s kanadsko-marockými kořeny Imane Anys je dlouhodobě nejsledovanější streamerkou na Twitchi, byť ji čas od času někdo dokáže na chvilku přeskočit. V současnosti ji především díky jejímu hraní Fortnitu, Valorantu a League of Legends na streamovací platformě Twitch sleduje 9,2 milionu lidí, další miliony najdeme na jejím youtubovém kanálu nebo Instagramu.

Každodenní komunikace s anonymními lidmi na internetu může být skutečně únavná.

Aby se Pokimane mohla naplno věnovat streamování, přerušila studia chemie na univerzitě, tento krok se jí rozhodně vyplatil. Mimo jiné ji loni časopis Forbes uvedl ve svém prestižním žebříčku 30 pod 30, kterým každoročně vybírá nejnadějnější mladé talenty. Má vlastní řadu make-upu, zahrála si ve filmu s Ryanem Reynoldsem a na rozdíl od většiny ostatních celebrit se její kariéra zatím obešla bez větších skandálů, i když samozřejmě ani ona se nevyhnula dočasnému banu (viz náš článek).

Její úspěšná kariéra na Twitchi se už nejspíše nachýlila ke konci. „Doufám, že to ode mě nebude znít velkohubě, ale když teď koukám na to, co je na Twitchi, tak mi připadá, že už mi nemá co nabídnout (v originále použila slangovou formulaci „been there, done that“),“ prozradila po měsíční pauze svým fanouškům. „Na streamery je vyvíjen tlak, aby následovali každý trend, aby vydělávali na sledovanosti, aby streamovali déle než ti ostatní... Je to prostě hyperkonkurenční odvětví. Důvod, proč to říkám, je ten, že jsem se ocitla v takovém bodě svého života, že už mi nepřijde kreativně naplňující se tím živit,“ vysvětlila své pro mnohé šokující oznámení.

Neznamená to prý, že by se úplně stáhla do ústraní, ovšem její další vysílání už bude mnohem řidší a s jiným obsahem, než jsme byli zvyklí. „Když se teď vzbudím, nechce se mi zapínat PC a pařit osm hodin v kuse,“ prozrazuje úspěšná mladá žena, že je na čase se posunout.

Otázkou je, co se stane s její v únoru podepsanou smlouvou s Twitchem, že by však Pokimane musela nastoupit do běžného zaměstnání, se ovšem nepředpokládá, v předchozích letech vydělávala zhruba milion korun měsíčně.