Nejpopulárnější streamerka se rozešla a sdílí historky ze seznamek

Herní sucho je v plném proudu a tak si nedostatek herních novinek vykompenzujeme trochou poctivého bulváru. My víme, že to máte rádi. Streamerka Pokimane sice nedávno pověsila videohry na hřebík (viz náš článek), ale na popularitě jí to nijak neublížilo.

Na rozdíl od spousty svých kolegyň, které před fanoušky neskrývají dokonce ani svoji nahotu (viz třeba Amouranth), si osmadvacetiletá kráska s marocko-kanadskými kořeny své soukromí dobře chrání. O to větší překvapení zažili nedávno její fanoušci, když se jim bez obalů svěřila s tím, že si právě prošla bolestivým rozchodem.

Kdo byl jejím partnerem Pokimane nesdělila, fanoušci se domnívají, že to byl její kolega Kevin Kim.

„Upřímně řečeno, tento rozchod je jiný než ty předchozí. Když je vám už hodně přes dvacet a začnete si představovat život s někým, mluvíte spolu o manželství a dětech a plánujete svou budoucnost, a pak se to všechno rozplyne, je toho hodně, co musíte zpracovat,“ vysvětlila streamerka, kterou jen na Twitchi sleduje devět milionů lidí, proč se nečekaně rozhodla otevřít tak osobní téma. Identitu jejího přítele sice nikdy nepotvrdila, fanoušci si však myslí, že jím byl kolega Kevin Kim.

Každopádně Pokimane se samota nelíbí a ráda by se s někým zase seznámila, narazila ovšem na problém, že neví jak: „Zkoušela jsem jen tak postávat v obchodě s potravinami, šla jsem do Home Depot a tvářila se zmateně… Jenže jediným, koho jsem takto nalákala, byl zas*aný prodavač! Já nechci prodavače, já chci někoho, kdo mi jednou pomůže udělat dítě.“ Ne tedy snad, že by prodavači v obchodech s nábytkem nebyli schopní reprodukce, Pokimane si tím ovšem zřejmě chtěla postěžovat, že „staromódní“ metody seznamování už příliš nefungují a lidé dnes chodí do obchodů jen nakupovat a ne oslovovat druhé pohlaví.

I bohaté a krásné celebrity mohou mít potíže se seznamováním.

Zkusila tedy štěstí se seznamovacími aplikacemi, ale ani tady příliš nepochodila. Běžné používat nemůže, protože si většina lidí myslí, že jde o nějakého trolla, který se vydává za slavnou tvář. Na radu svých kamarádek tedy vyzkoušela Rayu, což je zjednodušeně něco jako Tinder pro „lepší lidi“, kde správci každý nově založený profil individuálně posuzují a přístup udělí jen mizivému procentu „elit“. Pokimane se schválení ovšem nedočkala ani po šesti týdnech od založení, což ji znechutilo a aplikaci zase smazala. Něco nám ovšem říká, že po tomto veřejném přiznání se nabídky jen pohrnou.

Abychom se hlavního tématu našeho magazínu dotkli alespoň v závěru, tak vězte, že si randění můžete vyzkoušet i ve videohrách. Jak to rozhodně nedělat vám skvěle ukáže parodická filmová hra Super Seducer, touhu po romantice dokážou ukojit především v Asii populární vizuální novely. Těch je k dispozici bezpočet, od těch klasických až po vyložené bizáry, jako je třeba tento simulátor randění s plukovníkem Sandersem v KFC.