Streamerka Pokimane se ostře ohradila proti pornu z pomsty

Ještě než si v polovině loňského roku dala Pokimane dlouhou pauzu, byla nejsledovanější streamerkou platformy Twitch (viz náš článek). Své diváky bavila především hraním populárních titulů jako League of Legends, Fortnite nebo Among Us, s tím už je však nejspíše konec. „Když se teď vzbudím, nechce se mi zapínat PC a pařit osm hodin v kuse,“ prohlásila šestadvacetiletá kráska (viz náš článek) s tím, že se ve svých videích chce zabývat i jinými tématy.

Pokimane má více fanoušků než Amouranth, a to se nesvléká. Za to si občas dá delší pauzu.

Na komentované průchody hraním naštěstí úplně nezanevřela a poslední dobou tráví dlouhé hodiny ve Valorantu. Na Twitchi ji však už častěji najdeme v rubrice Prostě pokec, kde se věnuje i obecnějším tématům. Jedním z takových se v jednom z jejích posledních vysílání stal i fenomén tzv. porna z pomsty ( revenge porn), nebo chcete-li odborný výraz, tak nekonsensuální pornografie. Jde o erotické materiály šířené proti vůli na nich zobrazeného člověka, nejčastěji zveřejněná zhrzeným expartnerem. Pokimane si všimla, že i když mají téměř všechny státy USA tuto problematiku ošetřenu speciální legislativou, vymahatelnost práva je podle ní v této oblasti zatím tristní.

„Lidem, kteří to šíří, se nikdy nic nestane. Chci slyšet o lidech, kteří za to byli potrestáni, protože jedině strach může od podobného konání odradit další,“ domnívá se Pokimane. Podle ní by už pouhé vlastnictví intimních materiálů bez souhlasu na nich zobrazené osoby mělo být trestné, jakkoliv je v praxi prakticky nemožné to dokázat.

Pokimane se do tohoto tématu pustila proto, že se jí prý mnoho fanynek svěřilo s podobnými problémy a mají pocit, že jim mladická nerozvážnost zničila život.

Nabízí se samozřejmě argument, že pokud někdo nechce, aby se jeho lechtivé fotografie šířily internetem, neměl by je v první řadě vůbec vyrábět. Ale ruku na srdce, kdo v rámci zamilovanosti, případně krátkodobého sexuálního poblouznění alespoň někdy nevypnul racionální uvažování, že?

Pokimane slíbila, že se tomuto tématu chce dále věnovat a naznačila, že chystá navázat spolupráci s některými organizacemi. Nebyla ovšem konkrétní v tom, se kterými to bude a co má být vlastně jejím cílem. Snaha slavné streamerky tak může vyznívat poněkud naivně, na druhou stranu je příjemné vidět, že na Twitchi jsou populární i lidé, kteří se věnují i vážnějším tématům, než jsou videohry, olizování mikrofonů a zapalování prdů.