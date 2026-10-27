Pokémon Unite končí, hrát půjde už jen do března 2027

Tvůrci zveřejnili „důležitou zprávu ohledně Pokémon Unite“, za níž se skrývalo suché konstatování, že služba 23. března 2027 skončí. Po tomto datu tedy přestane hra fungovat, a to jak na chytrých mobilních telefonech, tak Switchi.
Že se něco děje, naznačovalo červencové vyřazení z oficiálních Pokémon World Championships. Oznámení o konci žádný konkrétní důvod neuvádí, je však nasnadě, že free-to-play model se po letech provozu přestal vyplácet. Fandové se zlobí a tvrdí, že studio vůbec nenaslouchalo komunitě.
„Rádi bychom vyjádřili upřímnou vděčnost všem trenérům, kteří hrají od spuštění služby pro verzi pro Nintendo Switch dne 21. července 2021. Rádi bychom všem vyjádřili své poděkování uspořádáním speciální akce, která potrvá až do ukončení provozu. Jak již bylo oznámeno, uskuteční se také soutěžní turnaj Pokémon Unite Aeos Crown 2027 Tokyo. Doufáme, že si hru Pokémon Unite budete užívat až do posledního dne provozu,“ píše se v oznámení.
Aktuálně už ve hře nelze kupovat placenou herní měnu ani předplatné. V listopadu proběhne speciální event, v rámci nějž půjde snadněji získat pokémony a další prvky, finální turnaj pojede podle plánu.