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VIDEO: Rozbalujeme Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black

Ondřej Zach
V pátek 17. července oficiálně vychází nový set Pokémon TCG nazvaný Pitch Black. Tematicky čerpá ze hry Pokémon Legends: Z-A, respektive DLC Mega Dimension. Motivem jsou tedy mega evoluce a noční městské prostředí Lumiose City. My získali v předstihu Elite Trainer Box, a tak jsme ho na kameru rozbalili. Podívejte se.

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Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black (Elite Trainer Box)
Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black (Elite Trainer Box)
Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black (Elite Trainer Box)
Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black (Elite Trainer Box)
17 fotografií
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