Pokémoni jsou stále zlatý důl. Poslední díly lámou prodejní rekordy

Co je dnes Pokémon? Hry, sběratelské kartičky, seriál, komiksy, knížky, příručky, film a zejména pak oficiálně licencovaný merch. Nás budou nejvíc zajímat hry, respektive se podíváme, jak se podařil tranzit Pokémonů z čistě handheldových systémů jako je Game Boy či na konci 3DS na aktuální hybridní konzoli Switch.

Switch je s námi od března 2017 a první ochutnávka toho, jak Pokémoni budou na nejnovějším systému od Nintenda vypadat, přinesla v listopadu 2018 hra Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Eevee! Nebyla to úplná novinka, ale remake Pokémon Yellow z roku 1998. K 31. prosinci 2021 se prodalo 14,33 milionu kusů, což znamená, že je to osmá nejprodávanější hra od Nintenda na Switchi.

Let's Go, Pikachu! Pokémon Sword & Shield

Skutečná novinka následovala až o rok později s dílem Pokémon Sword & Shield, v němž jsme zavítali do nového regionu Galar, jehož předobrazem se stala Británie. Tento díl komunitu rozdělil a například otevřenou část světa nazvanou Wild Area sužovaly technické nedostatky.

To se ovšem vůbec neprojevilo na prodejích, právě naopak. Pokémon Sword & Shield si k 31. prosinci 2021 připsal 23,9 milionu prodaných kusů. Není to jen pátá nejprodávanější hra na Switch od Nintenda, ale dokonce druhá nejprodávanější pokémoní hra vůbec. Na první příčce jsou s 31,38 miliony verze Red / Green / Blue na Game Boy.

V listopadu 2021 vyšla hra Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl a jak už je patrné z názvu, šlo o remaky her, které v roce 2007 vyšly na handheldu Nintendo DS. Ačkoliv někteří proklamují, že šlo o sázku na jistotu, jako fanoušek jsem klasický zážitek s oblíbenou čtvrtou generací pokémonů přijal s nadšením.

Že v tom nejsem sám, dokládají i velmi slušné prodeje. Za relativně krátkou dobu, tedy k 31. prosinci 2021, se totiž prodalo 13,97 milionu kusů, což prozatím stačí na devátou příčku v žebříčku nejprodávanějších her na Switchi od Nintenda. Je celkem bezpečné říci, že remake, který vsadili na chibi styl, předčil očekávání.

Pokémon Brilliant Diamond Pokémon Legends: Arceus

Tím se dostáváme k aktuálnímu kousku Pokémon Legends: Arceus, který vyšel v lednu 2022. Jde o zlomový díl, protože je úplně jiný než všechny dosud vydané hry. Hra akcentuje motiv expedice a opatrné prozkoumávání světa, v němž je třeba přistupovat k chytání pokémonů obezřetně. Někteří jsou plaší a před hráčem utíkají, zatímco jiní zaútočí. Ačkoliv herní smyčka, zasazení i lore jsou velmi zábavné, studio Game Freak dohnal jejich vlastní engine. I na poměry Switche je totiž grafika, zejména od středových vzdáleností dál, špatná.

Jenže hry nejsou jen o grafice (byť by mělo studio Game Freak v tomto ohledu zabrat víc). Americké Nintendo se tak pochlubilo, že za pouhý týden se celosvětově prodalo přes 6,5 milionu kopií. A to je víc než slušný start.