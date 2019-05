Chystá se nový Detektiv Pikachu na Switch a sledování spánku Pokémon Sleep

Začněme hrou Detective Pikachu na Switch. Naštěstí nepůjde o remake stejnojmenné hry (číst recenzi na Bonuswebu), která vyšla loni na handheld 3DS, ale její pokračování. Zatímco nedávný film přinesl jasné rozuzlení, děj hry zůstal otevřený. Na titulu opět pracuje studio Creatures, tak snad se tentokrát trochu víc odváže.

Pokémon Sleep je připravovaná aplikace, která sleduje, kdy uživatel spí. Na základě toho má zprostředkovat „nové herní zážitky“. Potřeba k ní bude periferie Pokémon GO Plus +, která si ponechá veškeré funkce Pokémon GO Plus a navíc přidá akcelerometr ke sledování spánku. O herních mechanismech prozatím víc nevíme, aplikace vyjde až příští rok.



A konečně Pokémon Home. Nová cloudová služba umožní transferovat pokémony mezi více hrami. Zahrnuje Pokémon Go, Pokémon Let’s Go, připravované Pokémon Sword & Shield a Pokémon Bank na 3DS. Služba bude spuštěna začátkem příštího roku.

Na zařízení s iOS a Androidem se chystá mobilní hra Pokémon Masters, která vzniká ve spolupráci Pokémon Company a DeNA. Objeví se v ní řada známých trenérů z dávných dílů a tvůrci hovoří o novém typu soubojů.