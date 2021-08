Pokémon Presents detailněji představil listopadový remake a lednový Arceus

Stream odstartoval novinkami týkající se mobilní free 2 play MOBY Pokémon Unite. Ta už je nějakou chvíli dostupná na Switchi a nebýt jednoho sporného pay 2 win prvku, je to ideální hra pro fanoušky Pokémonů, kteří s tímto žánrem nemají zkušenosti.

Na iOS a Android hra vyjde 22. září, přičemž od dnešního dne už je možné si hru předregistrovat. K předregistracím se vážou také dva bonusy. Pokud se vyšplhají na dva a půl milionu lidí, získají všichni zdarma Pikachua, pokud na dvojnásobek, tak také jeho skin Holowear. Krátce jsme ještě viděli v akci dva pokémony, kteří se ve hře teprve objeví. Jsou to Mamoswine a Sylveon.

Logický rychlík Pokémon Café Mix čeká na podzim revamp nazvaný Pokémon Café ReMix. Dočkat se máme spousty nových pokémonů a gameplay prvků. Druhé narozeniny slaví mobilní Pokémon Masters EX, k nimž se váže legendární event Howling Shield of Eternity. Každý, kdo se do hry přihlásí, získá tři tisíce drahokamů. Noví pokémoni se v rámci pátých narozenin objeví také v Pokémon Go, včetně legendárního Zaciana z regionu Galar.

Velmi hezky vypadá Pokémon Brilliant Diamond a Pokémon Shining Pearl, což je remake her, které vyšly na Nintendo DS. Zvolený chibi styl hře nakonec sluší a poměrně dlouhý trailer připomenul základní parametry. Vydáme se tedy do regionu Sinnoh, potkáme se s profesorem Rowanem a utkáme se s padouchy z Teamu Galactic.

Video představilo trojici starterů. Podívali jsme se také do podzemí, v němž si půjde vybudovat a dekorovat svoji základnu. V akci jsme viděli rytmickou minihru, možnost změnit si u svého hrdiny nebo hrdinky oblečení či dekorování pokéballu samolepkami, které vypadá celkem efektně. Vychází 19. listopadu. Jen o něco dříve, 5. listopadu, vyjde speciální edice Switche Lite v motivech pokémonů Dialga & Palkia.

Závěr patřil nejočekávanějšímu kousku, a to hře Pokémon Legends: Arceus. U té se nepotvrdil můj tip, že bude odložena, stále totiž platí, že se jí dočkáme už 28. ledna 2022. Arceus prozatím působí jako svěží vítr, který zkouší pojmout hru jinak, než jsme zvyklí.

Hra akcentuje motiv expedice. Vypravíme se do regionu Hisui, který dnes známe jako Sinnoh a budeme sestavovat vůbec první pokédex. Značná část traileru se věnovala prostředí, ať už jde o lesy, pláně či zasněžené hory. Důležitým prvkem je průzkum, ať už to bude po vlastních nohách, na lodi či kluzákem.

V rámci podnikání expedic budeme stavět tábořiště, počítá se s craftem. Viděli jsme také, že v otevřeném světě před námi někteří pokémoni utíkají, takže je nelze tak snadno chytit do pokéballu. Je třeba se například opatrně plížit trávou, abychom je nevylekali. Během bitev pak hraje roli rychlost, takže například někteří pokémoni budou moci zaútočit vícekrát, než se oponent vůbec dostane na řadu. Vypadá to opravdu slibně.