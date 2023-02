Žádné překvapení, Den pokémonů přinesl jen očekávaná herní oznámení

Stream odstartoval informací, že esportovní event Pokémon World Chapionshop bude poprvé v Japonsku, a to v srpnu v Yokohamě. Následně jsme viděli dramaticky zpracovaný zápas v Pokémon TCG, který odhalil set Pokémon Classic v luxusním balení, který bude obsahovat tři předem připravené balíčky s řadou ikonických karet.

Pokémon Company chystá další animovaný seriál s Netflixem nazvaný Pokémon Concierge. Očekávat máme „nová příběh a inovativní stop-motion animace“.

A konečně hry. Podle očekávání se dočkáme nového bijce v Pokémon Unite, kterým je Zacian, a na to navázaného eventu. Hříčka Pokémon Café Remix, dostupná na mobilech a Switchi, přivítá startery ze Scarlet a Violet. Samozřejmostí jsou nové sync páry ve free 2 play hře Pokémon Master EX, která slaví tři a půl roku od spuštění odměnou 3 000 drahokamů pro všechny.

Dozvěděli jsme se také, že mobilní hra Pokémon Sleep nebyla zrušena a dočkáme se jí během léta. Jednoduše řečeno je to gamifikovaná analýza spánku.

V akci jsme viděli příslušenství Pokémon Go Plus +, které bude fungovat s Pokémon Go a Pokémon Sleep. Když půjdete například psát, nemusíte mít mobil u polštáře, ale postačí toto příslušenství. Probudit vás pak může hlasem třeba Pikachu. Vychází 14. července.

Třešničkou na konec bylo oznámení prvního DLC pro Pokémon Scarlet a Violet, kterých se za pouhé tři dny po vydání prodalo přes deset milionů kopií. The Hidden Terasure of Area Zero zahrnuje dvě různá dobrodružství. V první části se na podzim v rámci školního výletu podíváme do země Kitakami s rýžovými políčky a jabloňovými sady.

Druhá část vyjde v zimě a setkáme se s více než 230 známými pokémony, kteří žijí v jiných regionech, ale v Pokémon Scarlet a Pokémon Violet se neobjevili. Pokud se ptáte na propojení s aplikací Pokémon Home, tak „brzy“.

Záznam celé prezentace